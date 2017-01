U Salcburku zemřeli pod lavinou dva Češi. Chyběla jim nouzová výbava

Laviny v zahraničí, v nichž zahynuli čeští občané Historicky nejhorší katastrofa spojená s pádem laviny, při které zahynuli čeští občané, se udála 31. května 1970 pod peruánským Huascaránem, kde lavina ledu a kamení pohřbila celou čtrnáctičlennou výpravu československých horolezců):

26. dubna 1998 - Těla dvou sedmnáctiletých českých turistů, kteří byli pohřešováni od poloviny března, objevili rakouští záchranáři. Oba byli strženi lavinou při výstupu na Grossglockner. 21. února 1999 - Dva čeští lyžaři nepřežili lavinu, která zasypala turistickou výpravu v rumunských Karpatech. 3. ledna 2003 - Dva čeští horolezci zahynuli v lavině cestou na túru z Téryho chaty do Příčného sedla v Malé Studené dolině ve Vysokých Tatrách. 17. ledna 2004 - Dva čeští reprezentanti ve sjezdu na divoké vodě zahynuli v lavině, která se zřítila v dolině Parichvost v Západních Tatrách. 9. dubna 2004 - Dva čeští skialpinisté přišli o život, když je v oblasti Rysů ve Vysokých Tatrách strhla lavina. Jeden zemřel na místě a druhý pak podlehl zraněním v nemocnici. 5. srpna 2004 - Pět českých horolezců a jeden Rus zahynuli v lavině, která se utrhla v horách v Kyrgyzstánu. 31. prosince 2005 - Lavina zasypala celkem osm českých turistů, kteří bivakovali ve slovenských Roháčích. Pod sněhem zemřelo sedm Čechů, z toho jedna žena, ve věku od třiadvaceti do sedmatřiceti let. Jednomu muži se podařilo zachránit. 2. května 2009 - Lavina zavalila skupinu alpinistů, pět Čechů a jednoho Slováka, přibližně 500 metrů pod vrcholem hory Schalfkogel v Ötztalských Alpách. Záchranáři se k nim kvůli špatnému počasí dostali až další den. Mužům pod sněhem už nemohli pomoci. 22. března 2010 - Pod lavinou ve Velké Fatře na severu Slovenska zahynuli dva čeští turisté. Lavina zasáhla ještě třetí českou lyžařku, ta ale vyvázla sama. 2. dubna 2010 - Dva čeští turisté stržení lavinou zahynuli v italských Alpách. Sněhová masa, která zasáhla Čechy, se uvolnila ve výšce skoro 2800 metrů u vesničky Solda (německy Sulden) v oblasti Horní Adiže. 15. září 2015 - Sedm turistů včetně tří Čechů zabila lavina ve francouzských Alpách. Neštěstí se stalo v oblasti Pelvoux pod vrcholem hory Dôme de Neige des Ecrins měřící 4015 metrů. 7. února 2016 - Rozsáhlá lavina v tyrolském Wattenbergu v Rakousku východně od Innsbrucku zasypala celkem 17 lyžařů z České republiky, pět z nich neštěstí nepřežilo. 22. ledna 2017 - Dva Češi přišli o život pod lavinou v horském středisku Wildgerlostal u Krimmlu v rakouském Salcbursku. Pod sněhem skončili celkem čtyři čeští turisté, dva se podařilo zachránit.