Léčba prací i život na dávkách. Čunek byl kvůli urážkám Romů na vládním koberečku

Spolupráci mezi vládní Agenturou pro sociální začleňování a městem Vsetín, které ještě donedávna vedl senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL), poznamenaly v dubnu velké rozpory. Vystoupení hejtmana Zlínského kraje v internetových televizích DVTV a XTV plné protiromských výroků totiž rozladilo ředitele agentury Radka Jiránka.



(Ne)péče o děti

Čunek mimo jiné řekl, že „Romové znají jenom svá práva, takže my jim musíme sdělit, že mají povinnosti“. Zaznělo také: „Dospělé budeme léčit prací a přivádět k odpovědnosti a dětem budeme pomáhat studiem“ či „věřte mi, že oni se těm svým dětem věnovat nebudou...“

Podle politika proslulého protiromskými výroky se rovněž „zvětšuje ta komunita, která je absolutně nevzdělaná a žije jenom na dávkách“. Pokud by zástupci této komunity peníze od státu nedostali, byly by prý plné věznice.

V televizi z úst hejtmana Zlínského kraje, který se nechal slyšet, že se na květnovém sjezdu možná bude ucházet o post předsedy celostátní KDU-ČSL zaznělo i: „Cikáni nikdy nebyli zvyklí pracovat“.

Proti jen těžce obhajitelným informacím se v dubnu již ohradila například organizace zabývající se romskou menšinou Romea či Jiránek coby šéf vládní agentury, která si klade za cíl začleňování minority do většinové společnosti.

Čunka si proto pozval na schůzku, kde od něj žádal vysvětlení. Zástupci agentury a vedení města Vsetín, které Čunek donedávna vedl jako starosta, totiž podepsali v roce 2016 takzvané memorandum o spolupráci, které konkretizuje spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Součástí memoranda je i závazek obce ke korektnímu vyjadřování v souvislosti s prointegračním procesem.

„Pracovní schůzka pana ředitele Jiránka s panem hejtmanem Čunkem proběhla. Týkala se výhradně agendy agentury ve Zlínském kraji, kde je Jiří Čunek hejtmanem,“ uvedl pro server Lidovky.cz mluvčí kabinetu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativy Michal Kačírek. Sám Jiránek záležitost nechtěl komentoval.

Bližší informace o tom, za jaké atmosféry jednání proběhlo, tedy není jasné. „Otázka míry spolupráce agentury s městem Vsetín ale probírána nebyla, nebylo by to ani možné, pan Čunek již není starostou města,“ řekl vzápětí.

Hejtman nicméně „grilování“ u šéfa agentury popírá. „Neřešil a fungovat bude,“ uvedl v krátkosti v sms zprávě na dotaz, zda s ním Jiránek hojně kritizované výroky řešil a zda bude spolupráce s agenturou v jeho kraji nadále fungovat.

Druhou část tvrzení potvrdil také jeho následovník v čele Vsetína, starosta Jiří Růžička. „Spolupráce mezi městem a Agenturou pro sociální začleňování nadále probíhá,“ sdělil ve stručnosti. Jednání mezi Čunkem a agenturou pro sociální začleňování odmítal komentovat. Prý se k němu žádné informace nedostaly.

Jenže současnou situaci ne každý vítá. Například členka vládní rady pro romské záležitosti Lucie Fuková je současnou situací ve Zlínském kraji poněkud znepokojena. „Slibovala jsem, že při první příležitosti navrhnu zrušení spolupráce s tím, že jsem vyžadovala informace o tom, jak spolupráce probíhá a v jaké fázi je příprava strategického plánu pro sociální inkluzi. Oba subjekty totiž podepsaly dokument, na základě něhož dochází k financování,“ uvedla pro server Lidovky.cz Fuková.

Minulý týden došlo na Úřadě vlády k jednání. „Strategie ještě není finální, nicméně některé oblasti ve vzdělávání a zaměstnanosti vypadají standardně, asi jako v jiných lokalitách. Zarazila jsem se ale u některých vyjádření členů pracovní skupiny ze zápisů, protože se mi zdály spíše represivní než inkluzivní. Upozornila jsem na to, že by to mělo jít jiným směrem, a zástupci pracovní skupiny mi řekli, že jsou nyní mnohem více pro integraci,“ vysvětlila Fuková.

Vyjádření, která poskytl Čunek, jsou podle ní prý „dost odlišná“ od plánů zaměstnanců vládní agentury a zástupců města. „Přijde mi, že není dostatečně informovaný o tom, jak to u něj v regionu probíhá,“ doplnila členka vládní rady pro romské záležitosti.

Odchod z čela města

Čunek rezignoval na funkci vsetínského starosty již v dubnu. Odešel také ze zastupitelstva města. Odchod z těchto postů avizoval již poté, co byl loni v listopadu zvolen hejtmanem Zlínského kraje.

„Avizoval jsem už dávno po krajských volbách, že rezignuji na funkci starosty města. Nazrál ten čas. Všechny dohody byly učiněny tak, že to dnes můžu s klidným svědomím učinit, aniž bych si myslel, že bude nějak významně poškozeno město tím, že by nějak nepokračovaly projekty k rekonstrukci nádraží a všechny ostatní, které tady máme,“ řekl dříve ČTK Čunek.

Ačkoli politik už nevede město, zastává i nadále funkci senátora za region. V čele Vsetína stanul osmapadesátiletý Čunek už v letech 1998. Vládl až do roku 2007. V době mandátu se neslavně proslavil rozhodnutím zbourat dům, v němž tehdy žilo na dvě stovky Romů. Ty pak nechal přestěhovat do kontejnerového bydlení za městem. Takovým příbytkům se říkalo „čuntejnery“.

Opět byl zvolen v prosinci 2014 poté, co jeho menšinovou koalici lidovců s ANO a STAN (má v jednadvacetičlenném sboru jen deset křesel) podpořili tři zástupci Koalice pro otevřený Vsetín, která umožnila zvolení starosty a dalších radních. Nyní jej ve funkci starosty Vsetína nahradil devětatřicetiletý Jiří Růžička (KDU-ČSL).