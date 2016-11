Odpovědi na tuto otázku se různí. Jednu z možných poskytuje zařízení, jehož název zní Re:life Internet & Technology Recovery Institute. To se v Praze otevírá dnes a bude prvním zařízením v Česku systematicky a terapeuticky pracujícím s lidmi, kteří seznají, že jejich vztah k online světu, tedy k počítačovým hrám, sociálním sítím atd., přesáhl snesitelnou míru.



Už samo heslo, které si institut vytkl do štítu (Get offline to be on life, tj. Odpoj se, ať můžeš žít – pozn. redakce), mluví za vše.

„Institut jsme založili, protože pozorujeme, že technologie si podmaňují stále více lidí a že nad nimi řada z nich ztrácí kontrolu. Objevují se výzkumy, které potvrzují závislostní potenciál těchto zařízení a s tím vznikající problémy psychického, fyzického i společenského rázu,“ řekla LN Iva Škvárová, většinová majitelka a jednatelka institutu. Psycholožka institutu Zuzana Vávrová ji doplňuje: „Chceme pomoci lidem, kteří se cítí zahlceni současným světem technologií a internetu. Lidem, pro které se tlak dnešní zrychlené doby stává neúnosným. Učíme, jak využívat technologie tak, aby nezačaly ovládat ony nás.“