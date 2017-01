Lednové mrazy poleví, v únoru se začne oteplovat

„Po studeném lednu se bude na našem území zvolna oteplovat a očekáváme, že první polovina února se bude teplotně pohybovat blízko hodnot běžných pro danou roční dobu. Druhá polovina období by měla být teplotně slabě nadprůměrná,“ uvedli meteorologové.



Z hlediska srážek bude podle nich období od 30. ledna do 26. února podnormální a normální. Žádné sněhové přívaly meteorologové tedy neočekávají, naopak by měl podle nich pokračovat relativně sušší začátek roku 2017.

Podle týdenní předpovědi by teploty od pondělí do čtvrtku měly přes den šplhat maximálně k plus čtyřem stupňům Celsia. V noci bude ale mrznout, zejména počátkem týdne může být až minus 12 stupňů. Poté se bude mírně oteplovat.