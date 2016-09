Mnohé z nich, včetně Evy Herzigové, přijely i na zahájení jeho výstavy do Rotterdamu. Jako překvapení dorazila i Tina Turner.



Peter Lindbergh je považován za jednoho z nejvlivnějších módních fotografů posledních čtyřiceti let. Jeho černobílé fotografie určovaly kurz módní fotografie od osmdesátých let minulého století. Stál u zrodu kariéry nové generace modelek, jakými byly Cindy Crawford, Naomi Campbell, Kate Moss, Linda Evangelista nebo Helena Christensen. Před jeho objektivem pózovaly ale také například Eva Herzigová nebo Karolína Kurková. První mezinárodní výstava tohoto legendárního fotografa zahrnuje více než 220 fotografií představujících díla 25 slavných módních návrhářů z různých období, ale také fotografie filmových hvězd, náčrty, filmové fragmenty a osobní zápisky umělce.



Inspirace industriálním prostředím

Lindbergh, pocházející z průmyslové oblasti severozápadního Německa, byl od mládí inspirován nejen touto surovou krajinou a industriálním prostředím, ale také filmem a tancem. Ve své tvorbě vždy vyzdvihoval přírodní krásu svých modelek a jeho fotografie jsou velmi autentické. Je známý tím, že fotil pouze černobíle a především silné, sebevědomé ženy.

Kunsthal Výstavní galerie moderního umění Kunsthal, postavená v roce 1992 podle projektu architekta Rema Koolhaase, je jednou z nejznámějších a nejnavštěvovanějších kulturních institucí v Nizozemsku. Kunsthal slouží jako výstavní galerie a nemá vlastní sbírku. Od svého otevření pořádá prestižní výstavy holandských i světových umělců a designérů. V roce 2014, dva roky po skandálu s odcizením sedmi děl od Picassa, Gauguina, Moneta a Matisse, která se nikdy nenašla, byla galerie kompletně zrekonstruována. Od svého znovuotevření pořádá každoročně kolem 25 výstav, které navští přes 200 tisíc návštěvníků. V roce 2015 zde měl výstavu s názvem „Your Light is My Life“ také český umělec Krištof Kintera.

Některé fotografie jsou k vidění úplně poprvé. Výstavu doplňuje množství doprovodných akcí (přednášky, přehlídky a promítání filmu o fotografovi), ale i pětisetstránková monografie sestavená kurátorem výstavy Thierry-Maxime Loriotem. Expozice, kterou navrhlo holandské studio Mecanoo, je uspořádána v několika sekcích věnovaných různým záběrům umělcovy tvorby, z nichž každá má svoji vlastní identitu, ale dohromady všechny odrážejí estetičnost Lindberghova díla. Působivost černobílých fotografií umocňuje chytrá hra se světlem a tmou.



Přijela i Eva Herzigová a Tina Turner

Speciálně pro výstavu v Rotterdamu a pro holandské vydání časopisu Vogue nafotil Lindbergh v rotterdamském přístavu sérii snímků s topmodelkou Larou Stone a začínající talentovanou holandskou modelkou Elisy Hupkes. Tři velkoformátové fotografie z této série jsou nyní vystaveny ve vstupní hale rotterdamského hlavního nádraží a zvou cestující na výstavu do Kunsthal. Peter Lindbergh přijel osobně svoji výstavu v Kunsthal zahájit a doprovodily jej nejen hvězdy světového modelingu Nadja Auermann, Milla Jovovich, Cindy Crawford a Eva Herzigová, ale jako překvapení dorazila i Tina Turner, jejíž dvě fotografie jsou taktéž vystaveny v Kunsthal.

Výstavu připravila Kunsthal ve spolupráci s kurátorem Thierry-Maxime Loriotem, který je již podepsaný i pod další úspěšnou světovou putovní výstavou „Jean Paul Gaultier. From the Sidewalk to the Catwalk“, která představila impozantní souhrn tvorby slavného fracouzského návrháře Jean Paul Gaultiera a která byla v Kunsthal před třemi lety nejúspěšnější výstavou desetiletí. Výstava „Peter Lindbergh. A Different Vision on Fashion“ potrvá v Rotterdamu do 12. února 2017. Potom se vydá do muzeí dalších evropských měst, USA a Číny.