Legendární knihkupectví z filmu Vrchní, prchni! končí

Slavné pražské knihkupectví v Kaprově ulici z filmu Ladislava Smoljaka Vrchní, prchni! se zavírá. Prodejna se tak stěhuje na nové místo, a to do Rybné ulice. „Jsou to větší prostory a je tam přízemí a suterén,“ řekla majitelka Anna Horáčková. „V přízemí by měla být prodejna a v suterénu, který je architektonicky nádherný, bychom chtěli udělat literární kavárnu,“ dodala. Na Štědrý den bude legendární knihkupectví Fišer fungovat naposledy.