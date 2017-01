‚Leiu digitálně oživovat nebudeme.‘ Společnost Disney vyvrací spekulace

„Chceme ujistit naše fanoušky, že společnost Lucasfilms nemá v plánu digitálně vytvořit postavu princezny a generálky Leii Organy,“ uvedla na oficiálních internetových stránkách ságy společnost Lucasfilms, která v současné době patří pod konglomerát The Walt Disney Company. „Carrie Fisherová byla naše princezna, generálka a přítelkyně. Stále nás bolí její ztráta. Budeme se snažit ctít vše, co Leia Star Wars dala,“ uvádí se dále na stránkách. Místo toho, aby byla Carrie Fisherová pro nový film digitálně vytvořena, tak bude úplně vyškrtnuta ze scénáře. To platí až pro devátý díl ságy, protože svůj part pro osmý díl (bude mít premiéru letos) Fisherová ještě natočila. Fanoušci tak dostanou možnost se s princeznou v novém filmu rozloučit.

V případě digitálních herců se zmiňují i etická hlediska, která byla podle spekulací jedním z důvodů, proč bude Leia raději vyškrtnuta. To by ale bylo zavádějící - pro film Rogue One (2016) ze světa Star Wars byla vytvořena postava Moffa Tarkina, kterého v původní trilogii hrál herec Peter Cushing. Byl zdigitalizován podle starých záběrů z trilogie a Moff Tarkin tak pro Rogue One znovu ožil, i když herec Peter Cushing zemřel v roce 1994. V závěru filmu je pak pro jeden ze záběrů použita digitální postava mladé princezny, na kterou byly také použity záběry z archivů. To bylo nicméně ještě v době, kdy Fisherová žila. Výroba digitálních herců dnes není pro filmaře problémem. První větší použití metody bylo ve filmu Rychle a zběsile 7, kde byl počítačem vytvořen herec Paul Walker, který zemřel při autonehodě během natáčení. Filmaři ale v těchto případech musí mít svolení pozůstalých. Herec Robin Williams zakázal jakékoliv komerční použití svého hlasu a podoby po dobu 25 let od jeho smrti. Williamsův hologram tak nejméně do roku 2039 neuvidíme.

Carrie Fisherová byla americká herečka, která se proslavila právě svou rolí v sáze Star Wars. Mimo to byla velmi aktivní v charitativních a aktivistických spolcích. Zemřela 23. prosince 2016 na následky zdravotních komplikací způsobených srdečním infarktem.