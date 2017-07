Lékařka: Pokud si to nepřeje rodina, převoz Češky z Egypta teď nemá význam

KÁHIRA/PRAHA Češka zraněná předminulý týden při útoku na turisty v egyptské Hurgadě je ve stavu klinické smrti, uvedlo ve středu české ministerstvo zahraničí. Zdravotní stav ženy, která byla hospitalizovaná v Káhiře, se v pondělí prudce zhoršil. „Převoz pacientky nemá žádný význam. Pokud by to tedy nemělo význam pro její rodinu,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz lékařka Dagmar Seidlová z Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Fakultní nemocnice Brno.

Lidovky.cz: Co se děje v lidském těle při multiorgánovém selhání? Co tento komplikovaný jev provází?

Znamená to, že selže více orgánů najednou. Nejen srdce a ledviny, je jich více, s tím, že jeden orgán navazuje na druhý. V těle se děje to, že přestanou fungovat regulační mechanismy a začne postupně scházet. Tělo se začíná projevovat hůř a hůř. Pacient přestává dostatečně dýchat, přestávají mu fungovat ledviny, játra a střeva, hůře mu funguje srdce. Jediné, co víceméně funguje, je mozek. Ale ten samozřejmě brzy začne být ovlivňován změnou krevního oběhu a podobně.

Lidovky.cz: U pacientky, která byla zraněná předminulý týden při útoku na turisty v egyptské Hurgadě, přestal být podle ošetřujícího lékaře mozek v podstatě zásobovaný krví...

Mozek je asi spíše sekundární záležitost. Nejsem schopna se k tomu ale vyjádřit více. Nevím, proč v jejím případě není mozek zásobovaný krví. Může to mít mnoho příčin. Například to, že selhává funkce srdce a nepumpuje se tam dostatečně krev, nebo může jít o ucpání cév do mozku. Těžko říct.

Lidovky.cz: Ošetřující tým přímo v Káhiře říká, že není téměř žádná šance na zlepšení jejího stavu. I podle toho, co popisujete, lze říci, že tělo skutečně přestává plnit svoji funkci?

To, co popisuji, znamená, že není žádná šance na zlepšení. Pokud je pacient ve stadiu klinické smrti, jeho mozek je de facto prohlášený za nevratně poškozený. Nemluvíme zde o jiných orgánech. Jak je to většinou uvedeno v anglosaské nebo české literatuře, tak je to o tom, že mozek jako takový přestal fungovat a život je udržovaný výhradně pomocí přístrojů. Za pacienta dýchá nějaký ventilátor. Kvůli ostatním orgánům se pak podávají různé léky.

Lidovky.cz: Jak dlouho je možné pacienta udržovat na přístrojích? Lze to vůbec říci?

V současných podmínkách medicíny je to neodhadnutelné. Mohou to být týdny, měsíce. Záleží na tom, jaké podpory se ostatním orgánům dostane. Srdce lze nahradit mechanickou pumpou, pacienta lze také dyalizovat, dodávat mu živiny do žíly.

Lidovky.cz: K multiorgánovému selhání může dojít i po zdánlivém zlepšení stavu. Ještě na začátku tohoto týdne byl stav zraněné šestatřicetileté Češky ministerstvem zdravotnictví popisován jako stabilizovaný, uvažovalo se i o jejím převozu. Behěm pondělí se ale její stav prudce zhoršil. Daly se komplikace očekávat?

Dost těžko se to dá u pacienta předpokládat. Stejně tak to platí i u této pacientky, mladé ženy. Je to komplikace, ke které zkrátka může dojít.

Místní nemocnice, kam byli zranění převezeni.

Lidovky.cz: Znáte podmínky v egyptských lékařských zařízeních? Myslíte, že by se pacientce dostalo lepší péče v české nemocnici?

K tomu se nemohu vyjádřit. Nevím, v jaké nemocnici ležela a jak o ní bylo pečováno. Nejsem oprávněná to komentovat.

Lidovky.cz: V tuto chvíli je převoz pacientky do Česka zřejmě vyloučený.

Pacientka je ve stavu klinické smrti, tedy jakýkoli převoz nemá žádný význam. Pokud by to tedy nemělo význam pro její rodinu.