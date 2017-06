Lékárny do dubna objednaly dva miliony balení léků na alergii

Viróza - ilustrační fotografie | foto: Shutterstock

Do lékáren v Česku se za první čtyři měsíce roku dodalo téměř dva miliony balení léků na alergie. ČTK to sdělila mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Lucie Přinesdomová. Některé od srpna zdraží, sníží se také počet těchto léků bez doplatku. V ČR je 2,5 milionu alergiků, hlavně na pyl a roztoče. Za 30 let se počty pacientů zdvojnásobily.

Léků na alergii, takzvaných antihistaminik, bylo do konce dubna do lékáren dodáno zhruba 1,985 milionů balení. Na část si musejí pacienti připlácet už nyní. Mezi deseti nejčastěji předepisovanými, u nichž se doplatek mění, je pět takových, na něž si ale zatím pacienti doplácet nemuseli. „V každé skupině léčivých látek zůstává nejméně jeden plně hrazený ze zdravotního pojištění,“ dodala mluvčí.

Nejčastějším dodávaným lékem je Zodac, balení 30 tablet se do lékáren dodalo za čtyři měsíce přes 105.000 a dalších více než 70.000 balení trojnásobných. Úřad povoluje maximální cenu v lékárně u menšího balení 69 korun a u většího 207 korun. Pokud byl lék vydaný na předpis, platila ho plně pojišťovna. Od srpna bude platit u menšího balení o 10,39 Kč méně a u většího o 31,13 Kč méně. Rozdíl mezi úhradou a cenou stanovenou lékárnou doplatí pacient. SÚKL reviduje výši doplatku za léky na žádost pojišťoven. Podle Přinesdomové vyčíslila Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) roční úsporu asi na 54 milionů korun. Doplatky většinou stoupnou o 15 procent. „Jak přesně se zvýšení doplatku projeví na ceně, nejde předem říci. Cenu si lékárny upraví podle situace na trhu,“ vysvětlila mluvčí SÚKL. Výše úhrad se od 1. srpna změní u 158 typů léků na alergii. O 31 až 35 korun se sníží u 40 případů. Podobný počet bude mít úhradu od pojišťovny nižší také o 15 až 20 korun a o deset až 15 korun. U 27 léků se doplatek změní o méně než pět korun. Nejčastěji léčeným onemocněním byla senná rýma a astma. Základem léčby je potlačení obtíží, pacient dostává úlevové léky, jako nosní či oční kapky, nosní spreje, tablety nebo sirup. Obtíže se zmírní, příčina onemocnění ale zůstává nevyřešena.