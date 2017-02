LÉKO: Příběh metropolitní opery. Jak J. P. Morgan vyběhl s podnikatelskou smetánkou

Ve starém New Yorku v polovině devatenáctého století tamní podnikatelská smetánka, většinou nizozemského původu, založila Academy of Music. Jenže majitelé tohoto operního domu z etických důvodů nedovolili reprezentantům zcela jiné skupiny lidí, kterou tvořili zbohatlíci s majetkem často velmi pochybného původu, aby si v divadle pronajali lóži.

Píše o tom Caleb Carr ve svém detektivním románu The Alienist, který se odehrává v New Yorku na konci devatenáctého století. V této době metropolitní policii řídil (a úspěšně reorganizoval) Theodore Roosevelt, který později, v letech 1901 až 1909, sloužil své zemi jako prezident Spojených států.



Již zmíněné parvenu tvořili podnikatelé jako Gould, Whitney či Vanderbilt, ale zejména Morgan. John Pierpont Morgan (1837–1913) byl nejvýznamnějším a nejmocnějším americkým finančníkem své doby, ale jeho potomci jsou na tom v současnosti podobně.

Banku J. P. Morgan & Co. založil v roce 1860 (dnes se jmenuje JPMorgan Chase & Co.), a aby toho nebylo málo, jeho vnuk v roce 1935 k impériu přidal banku Morgan Stanley. J. P. Morgan za svoji první vydařenou investici považoval oněch 300 dolarů, které zaplatil nějakému chlapovi, aby za něj bojoval v občanské válce. V době stříbrné paniky půjčil americkému státu obrovskou sumu, čímž zachránil USA před bankrotem. Byl prvním velkým investorem do železnic, dosáhl nevídaných úspěchů v ocelářském sektoru, vytvořil průmyslové obry jako General Electric či AT&T. V roce 1912 měl volný lístek na Titanic, protože mu loď, respektive firma White Star, která ji postavila, patřila. J. P. Morgan cestu na poslední chvíli odřekl...

O Morganovi, který měl honosné sídlo na Madison Avenue 219 (dnes The Morgan House), by se dalo ještě dlouho vyprávět, ale jeho ohromný ekonomický a politický výtlak trefně popsal Caleb Carr: „Moc osoby, která seděla u stolu a pročítala nějaké papíry, byla větší, než jakou by si kterýkoliv finančník na světě byl schopen ve svém nejodvážnějším snu představit.“

Ale zpět k opeře. J. P. Morgan, který byl umělecky založený, vystudoval univerzitu v německém Göttingenu (obor umění), zákaz ze strany mecenášů Academy of Music vyřešil jednoduše. V roce 1883 on a další boháči zřídili – rovnou se třemi řadami lóží – konkurenční Metropolitan Opera House. A vůbec jim nevadilo, že stará podnikatelská elita nové opeře na Broadwayi okamžitě dala hanlivou přezdívku The Yellow Brick Brewery, tedy žlutý pivovar.

Otcové zakladatelé Metropolitní opery nelitovali peněz, na jeviště zvali největší hvězdy a talenty tehdejšího operního světa a společenskou válku nakonec vyhráli. Všichni milovníci tohoto hudebního žánru časem už chodili pouze do Met. Academy of Music po třech letech přestala hrát opery a její budova byla v roce 1926 zbourána.