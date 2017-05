Zpěvačka Lenny bodovala v žánrových Andělech

Žánrové ceny v deseti kategoriích byly dnes předány v Lucerna Music Baru v Praze. Pořádající Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI) v polovině března oznámila, že letos se Žánrové ceny Anděl neuskuteční, nakonec se však podařilo akci ekonomicky zajistit. Žánrové ceny tradičně předcházejí Cenám Anděl, které se uskuteční 22. května. Předávání cen moderoval zpěvák a skladatel Honza Křížek.

V alternativní hudbě uspěl Martin Evžen Kyšperský s albem Vlakem. V elektronické hudbě proměnil nominaci hudební producent Ondřej Holý vystupující pod jménem dné. Jeho deska s názvem These Semi Feelings, They Are Everywhere již letos získala cenu české hudební kritiky Apollo za nejlepší domácí album uplynulého roku a stala se také Deskou roku na hudebních cenách Vinyla.

V kategorii Folk & Country dominovala Martina Trchová & Trio (Holobyt). V Hard & Heavy zvítězila skupina Master’s Hammer (Formulae). Kategorie Hip-hop má svého vítěze ve skupině Pio Squad (Stromy v bouři). V Jazz & Blues se radoval kytarista a skladatel David Dorůžka, jehož nahrávku Autumn Tales označila nedávno stanice Český rozhlas (ČRo) v anketě s názvem Česká jazzová sklizeň za nejlepší jazzovou nahrávku uplynulého roku. Z okruhu punk a hard core získala nejvíce hlasů kapela Ucházím (Fragmenty vášní). Z nominace ve stylech ska a reggae vyšli vítězně The Chancers (Trigger Warning) a kategorii World music opanoval Jiří Slavík (Mateřština).