Zpěvačka Lenny si svým chraplákem získala Italy. Naživo ji ale uslyší i Češi

Lenny se v minulých dnech naživo představila v rádiích a televizi v Římě a Milánu. Autorská skladba Hell.o se již několik týdnů drží na předních příčkách v nejposlouchanějších italských rádiích (Top 10 na italském oficiálním rádiovém žebřičku). Stejně tak klip Hell.o se v Itálii stal nejhranějším zahraničním videoklipem.

„Je to historicky poprvé, co se český interpret dokázal v této míře prosadit na italském hudebním trhu. Není pochyb o tom, že Itálům pověstný chraplák Lenny učaroval,“ říká Štěpánka Batíková z české pobočky hudebního koncernu Universal, která debut Lenny vydala.

„Pamatuju, že jsem jako malá doma často poslouchala italské interprety, ale ani ve snu by mě nenapadlo, že bych naopak já jela prezentovat svou hudbu do Itálie. Mám velkou radost a satisfakci, že si moje písničky našli fanoušci i tam. Je to pro mě taková osudová cesta a těším se, kam mě ještě zavede,“ zaznělo od Lenny.

Vedle toho zpěvačka dokončuje přípravy na jarní Hearts Tour 2017, které startuje 3. března v Karlových Varech. Lenny se svoji kapelou a hosty vyjede do deseti měst. „Každý nový rok pro mě vždy připraví spoustu odboček a nečekaných příležitostí, a tak než mě to zase někam odvane, chtěla bych splnit to, na co se těším už od podzimu loňského roku. S kapelou jsme právě v rámci příprav na jarní část turné a jsem vděčná, že je o koncerty zase velký zájem,“ uvádí Lenny. Seznam všech koncertů turné najdete na zpěvaččině webu zde.