Po roce 1989 se tuzemská fotografická obec již mnohokrát těšila, že v Česku vznikne reprezentativní galerie, která bude mít dostatek financí i prostor pro současnou fotografickou tvorbu. Po několika pokusech vybudovat takové místo v Praze či v regionech byl v roce 2013 otevřen Dům fotografie v centru Prahy, který spravuje Galerie hlavního města Prahy. Nyní se na pražské periferii v Nových Butovicích objevila soukromá galerie, která má sloužit jako multifunkční centrum pro laickou i odbornou veřejnost se zájmem o fotografii. „Před pěti lety jsem se hlásila do Czech Press Photo jako autorka. Později mě pořadatelka této soutěže Daniela Mrázková přizvala ke spolupráci,“ říká Veronika Souralová. „Organizovala jsem besedy s autory a doprovodný program. Vloni mi Daniela předala vedení této neziskové organizace. Přemýšlela jsem, jak k soutěži přilákat víc autorů a také kam umístit archiv všech 21 ročníků. Můj manžel je developer, postavil tadyv Nových Butovicích bytové a komerční centrum a v přízemí jsme vybudovali galerii Czech Photo Centre,“ říká Souralová v kavárně, která je součástí nové umělecké instituce.



Czech Photo Centre je v přízemí kancelářského objektu, který je u stanice metra Nové Butovice

Matadoři i nováčci Jsou zde dva výstavní sály, místnost pro workshopy i přednášky, fotokomora a také depozitář pro zhruba sto tisíc snímků Czech Press Photo. Hlavním cílem Veroniky Souralové však není pouze prezentace dosavadních výsledků této soutěže, ale hlavně představování současné dokumentární fotografie.



První výstava, Questions without answers (Otázky bez odpovědí), nabízí pohled na mezinárodní fotografickou agenturu VII, kterou pomáhal zakládat reportér Antonín Kratochvíl. Jejími členy jsou například Ron Haviv nebo Ed Kashi, kteří letos zasedali v odborné porotě Czech Press Phota. Výstava zavede návštěvníka galerie do válečné zóny, mezi celebrity, na módní mola nebo do zákulisí amerických prezidentských voleb. „Máme výstavní plán na rok dopředu, po agentuře VII se v prosinci představí Jaroslav Kučera a jeho série ze Sudet. Na příští rok plánujeme další výstavy. Může to být i expozice výsledků grantu hlavního města Prahy, který vloni získal Martin Frouz na fotodokumentaci opravených památek v metropoli. Každý rok chceme zorganizovat tematickou a skupinovou výstavu a jednu pro začínajícího autora. Vnaší dramaturgické radě je Vladimír Birgus, Daniela Mrázková a další odborníci. Budeme rádi, pokud se nám budou hlásit fotografové, kteří by zde chtěli vystavovat,“ vyzývá Souralová. Kromě výstav se CPC zaměří také na vzdělávání, od podzimu tu probíhají workshopy s Karlem Cudlínem, Štěpánkou Stein a Jakubem Skokanem.

Jak sestavit portfolio Zajímavé budou také přednášky, kde se fotografové dozvědí, jak sestavit portfolio či jak prezentovat své práce na fotofestivalech. Nově založené centrum je otevřené také laické veřejnosti. „Vždycky mě mrzí, když někdo pochybuje, že má smysl budovat galerii mimo centrum Prahy. My jsme přímo u stanice metra Nové Butovice, z centra se sem dostanete za dvacet minut. Věřím, že dokážeme přilákat nejen profesionály, ale také místní. Je tu spousta nových bytů, kam se stěhují rodiny s dětmi i senioři. Chceme jim nabídnout kurzy základů fotografování nebo přednášky o cestování, na kterých spolupracujeme s naším partnerem měsíčníkem Lidé a země,“ říká Souralová, která vytvořila nejen velkoryse pojaté centrum, ale vytyčila nový směr zavedené fotografické soutěže Czech Press Photo.



Podle ředitelky CPC se řada začínajících fotografů do soutěže dříve nehlásila, protože se obávali, že se ještě nemohou porovnávat s profesionály anebo nebudou pasovat do některé z tematických kategorií. Veronika Souralová proto rozšířila jednotlivé sekce: přidala kategorii Video – investigativní žurnalistika a sekci Lifestyle, kde jsou stylizované portréty nebo móda, design či reklama. Vítězové budou vyhlášeni 21. listopadu, letos porota vybírala z 6500 snímků. Ocenění získají také začínající autoři, součástí soutěže je totiž cena pro fotografy do 20 let.

Fotografický svět je vidět nejen v galerii, ale také před ní, kde stojí dvanáctimetrová socha Davida Černého. Autor zkombinoval zvětšeniny fotoaparátů všech značek jako poctu historii tohoto oboru. Sochu pojmenoval Trifot, inspiroval se nejznámější vědeckofantastickou knihou spisovatele Johna Wyndhama Den trifidů. Snad tedy toto nové fotografické centrum nebude jen další sci-fi, ale realita, která přečká dětské nemoci prvních měsíců i let.