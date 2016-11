Vrtulníky, kamery a registr migrantů. Kolín nad Rýnem se bojí sexuálních útoků

Vymyslet lepší prevenci útoků bylo úkolem specializovaného týmu expertů a federálních policistů v „Projektu Silvester“. Odborníci analyzovali, co přesně se dělo před rokem, a vše shrnuli ve finální šedesátistránkové zprávě. Tu zveřejnil kolínský list Express.



Ve zprávě se uvádí, že pro řádnou kontrolu událostí v ulicích je potřeba rozmístit policisty na koních a monitorovat dění i ze vzduchu s pomocí helikoptér. Pomoct předejít problémům by mělo i omezení počtu návštěvníků v některých lokalitách města.

„Při velkém počtu lidí není možné zjistit a zastavit kriminální aktivity včas. Ztěžuje to i manévrovací prostor obětem,“ stojí ve finálním reportu.

Dalšími z chystaných opatření budou modernizace kamerových systémů a lepší osvětlení v kritických místech. „Podle záznamů kamer kolem hlavního vlakového nádraží nebylo kvůli špatné kvalitě možné identifikovat pachatele,“ zdůvodňuje zpráva.

Pomoct má i zavedení efektivnějšího registračního systému migrantů. S tím má pomoct vytvoření nových „mobilních kanceláří“ Europolu, které budou neustále napojeny na policejní databáze dalších zemí.

Odborníci na výslechy obětí obtěžování

Pro fázi po případných útocích budou do ulic Kolína vysláni i policisté, kteří se specializují na zacházení s oběťmi sexuálního násilí. Měli by proto být schopni rychle a efektivně zjistit od napadených žen výpovědi a důkazy, které by mohly vést k dopadení útočníků v mnohem kratším čase.

Z obecnějšího hlediska zpráva vyzývá k větší snaze o integraci migrantů do společnosti. „Kolín by měl vylepšit základní přístup, který vede k nevýhodnému postavení přistěhovalců v sociální struktuře a z toho plynoucím frustracím. Jde o nedostatek osobní komunikace, finanční participace, uznání jejich místa ve společnosti a bariéry v poznávání žen,“ vysvětlují svá zjištění odborníci.

Kromě rad, jak vylepšit prevenci problémů v letošním roce, ve zprávě stojí i konečné statistiky útoků z loňského silvestra. Po celém Německu došlo k 881 případům sexuálního obtěžování, do kterého bylo zapleteno 1231 žen ve věku 18 až 24 let. Netýkalo se to přitom jen Kolína nad Rýnem, ale také dalších měst, Düsseldorfu, Hamburku, Frankfurtu a Stuttgartu.

Všichni podezřelí, kteří se zapletli do kolínských útoků, byli podle vyšetřování alžírského, marockého a iráckého původu. Dva muži už byli shledáni vinnými v červnu a odsouzeni k podmínečným trestům. Jednomu z nich bylo prokázáno, že políbil ženu proti její vůli. Druhý patřil k větší skupině obtěžujících mužů. Další dva násilníci byli shledáni vinnými ve městech Düsseldorf a Nürtingen.