Lepší, když bude dělat ostudu na Rhodosu, říká Kalousek k neúčasti Zemana na pohřbu Perese

Martin Stropnický (ANO)

„Neznám důvody a ani stanovisko Hradu. Co znám, je kontinuální a silný akcent hlavy státu ve věci podpory nadstandardních vztahů mezi Izraelem a Českou republikou.“



Jan Veleba (SPO)

„Prezidentský plán se neměří na hodiny letu, měří se na něco úplně jiného. Důvod podle mého názoru je ten, že na Rhodosu bude prezident Zeman hlavní řečník, což by se ještě dalo omluvit. Druhý důvod je ten, že tam budou premiéři Maďarska a Slovenska. Za třetí, vztah Miloše Zemana k izraelskému státu je zcela jasný. Miloš Zeman byl vždycky ten, kdo zcela ostentativně až nahlas podporoval izraelský stát. Nechápu, proč se kolem toho dělá zbytečný humbuk. Pokud by tam někdo měl jet místo něj ve vysoké ústavní funkci, měl by to být předseda vlády.“



Daniel Herman (KDU-ČSL)

„Je to rozhodnutí prezidenta republiky a jeho priority mi nepřísluší komentovat.“



Petr Fiala (ODS)

„Pan prezident se rád označuje za přítele Izraele, proto mě jeho přístup překvapil. Nemám ovšem ambici mu řídit program, ale očekával bych, že se pohřbu Šimona Perese zúčastní. Šimon Peres byl významným politikem, účast nejvyšších představitelů mnoha zemí na jeho pohřbu to dokládá. Od vrcholných reprezentantů českého státu bych očekával, že svůj vztah ke Státu Izrael a úctu k jednomu z nejvýznačnějších politiku projeví i touto účastí.



Vojtěch Filip (KSČM)

„Nevím, jaký je časový program pana prezidenta. Vzhledem k tomu, že bývá zároveň v předsednictvu konference, vím, že jeho vztah k Šimonu Peresovi byl vždy velmi pozitivní.“



Tomio Okamura (SPD)

„Neznám důvody, proč pan prezident na pohřeb nemůže odletět. Je však obecně známo, že pan prezident je přítel Izraele a stál při něm vždy proti arabským a palestinským teroristům, na rozdíl od českého mainstreamu. Jeho účast je tak nepochybně dána technicko-logistickými důvody, nikoli tím, že by si nevážil Šimona Perese. Ostatně na pohřeb neletí, pokud vím, ani český premiér Sobotka, a kupodivu to nikoho neznepokojuje. Připomínám, že Peres, byl dvojnásobný izraelský premiér, tudíž kolega toho našeho. A faktem zůstává, že pohřbu českého prezidenta se také neúčastnil ani izraelský prezident ani premiér, dokonce nepřiletěl ani izraelský ministr zahraničí, ale pouze ministr bez portfeje.“



Martin Lank (Úsvit)

„Je to na rozhodnutí pana prezidenta. Zároveň neznám podrobně jeho program na Rhodosu. Za sebe mohu říct, že vzhledem k nadstandardním vztahům České republiky s Izraelem bych se pokusil udělat maximum pro to, abych se pohřbu zúčastnil.“



Miroslava Němcová (ODS)

„Česká republika a Izrael mají nadstandardní vztahy a měly by být prioritou naší zahraniční politiky i v budoucnu. Pan prezident se měl omluvit z rhodské konference a jet na pohřeb Šimona Perese. Jeho neúčast na pohřbu je negativním signálem, poškozením dosavadních vztahů i zájmů ČR.“