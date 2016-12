Let balonem s Pithartem, večeře s Halíkem? Lidé přispívají na nového prezidenta

Kroměřížská výzva tyto varianty nabízí jako odměnu za finanční podporu v hledání prezidentského kandidáta pro volby v roce 2018. Na internetu pořádá sbírku, vybrat chce milion korun.



Cílem projektu „Hledáme prezidenta – Kroměřížská výzva“ je najít demokratického prozápadního kandidáta, který by v prezidentských volbách porazil Miloše Zemana, pakliže by se o post české hlavy státu znovu ucházel. „Vy nám navrhujete kandidáty, my vám ty, kteří kandidaturu přijmou, přivezeme do vašeho regionu. Nakonec společně zvolíme jednoho, kterého pošleme do přímé volby,“ hlásají autoři.

Nejčastěji navrhované kandidáty postupně osloví a zeptají se jich, zda by byli ochotni kandidaturu zvážit. Následně zvolí toho, kdo bude mít v prezidentské volbě největší šanci na úspěch.

K tomu potřebuje Kroměřížská výzva vybrat také patřičné finanční prostředky. Na tuzemském crowdfundingovém (crowdfunding je hromadné financování, při němž jednotlivci přispívají menším obnosem k cílové částce – pozn. red.) portálu Hithit.com proto před více než dvěma týdny spustili sbírku. Od občanů chtějí vybrat milion korun. Částka by měla být využita na pronájem sálů, dopravu a putovní představení kandidátů v následujícím roce.

Jako odměnu za peněžitý příspěvek nabízejí dárcům jednotné skupinové odznaky, plátěné tašky, trika, vstupenky na muzikál a představení do divadla či různé zážitkové akce. Vše v závislosti na výši příspěvku.

Snídaně s budoucím prezidentem

Za větší finanční obnos tak například budete moci povečeřet s některými známými tvářemi, které Kroměřížskou výzvu reprezentují. Setkání s Tomášem Halíkem, Hanou Marvanovou, Petrem Pithartem nebo Michaelem Žantovským vyjde zájemce na dva tisíce korun. Předplatit si je možné i „Snídani s příštím prezidentem“. Cena? Osm tisíc korun.

Petr Pithart.

„Pokud náš kandidát vyhraje, čeká vás snídaně s prezidentem, možná i na Pražském hradě,“ lákají autoři projektu. Na to, jaké odměny se přispěvateli dostane v případě, že by kandidát ve volbách nezvítězil, už ale nepomýšlejí.

Na fanoušky výšek a létání je za 30 tisíc připraven let balonem s jedním z kandidátů na prezidenta. Nálepku „Opravdový fanda“ si pak vyslouží ten, jenž podpoří projekt padesátitisícovou částkou. Jako bonus pak bude mít přístup na všechny akce a setkání s osobnostmi pořádané Kroměřížskou výzvou.

„Opravdový patron“ si za sto tisíc může zajistit poděkování na tiskové konferenci a dalších akcích iniciativy. „Zároveň získáváte přístup na všechna setkání s osobnostmi i případnou snídani s prezidentem,“ stojí v popisku odměny. Jména všech dárců pak budou vytištěna na putovní desce, která bude tvořit pozadí při veřejných vystoupeních během kampaně.

Kroměřížskou výzvu tvoří téměř jedenáct tisíc signatářů a několik veřejně známých osobností. Vedle Halíka či Pitharta se k ní hlásí například i spisovatel Daniel Kroupa, někdejší ministr Jan Ruml či Michael Kocáb, jeden zakladatelů Občanského fóra, jehož předsedou byl bývalý prezident Václav Havel. Finančně výzvu podpořilo dosud více jak 250 lidí. Další se ale stále můžou přidat, sbírka potrvá až do poloviny ledna. Celkově se zatím vybralo přes 150 tisíc korun.