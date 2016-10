Letadlo mělo spadnout do moře západně od břehů Barmy. Informace se nepotvrdily

Mluvčí CAD Tin Maun Ni sdělil, že do oblasti, kde mělo letadlo údajně zmizet, byli vysláni místní pracovníci úřadu z ostrova Manaung v Arkanském státu. Stopy po tom, že by došlo k nějaké nehodě, však neobjevili. CAD ani neobdržel žádné informace, že by některá letecká společnost působící v barmském vzdušném prostoru postrádala svůj letoun.

„Podle toho, co jsme doposud slyšeli od personálu CAD na ostrově Manaungu, je všechno normální, takže nic nepodnikáme,“ řekl Tin Maun Ni.

MORE: #Myanmar authorities trying to locate the plane - Civil Aviation Dept official https://t.co/Q1tklz3NEs pic.twitter.com/dKZUwprs1h — RT (@RT_com) 28. října 2016



Zprávy o možné havárii letadla podle Reuters prověřovala i manaungská policie, ale nenarazila na nic, co by informaci potvrzovalo. Ministerstvo informací pak na základě výsledků prověřování více zdroji prohlásilo, že k žádné nehodě nedošlo.