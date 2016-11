‚Máme problémy s palivem, potřebuji hned přistát!’ hlásil pilot letadla zříceného v Kolumbii

Kolik paliva je potřeba na let Množství paliva, které letadlo musí před vzletem mít, upravují mezinárodní předpisy. Každý let dopravního letadla, který probíhá podle přístrojů (což jsou prakticky všechny aerolinkové lety) musí mít mnohem víc paliva než jen na prosté dopravení se z místa odletu do destinace. 1. Palivo pro pojíždění Od nahození motorů po vzlet letadlo spálí několik stovek kil paliva. Počítá se i s podmínkami na konkrétním letišti. 2. Traťové palivo Palivo na plánovanou cestu. Počítá se i s předpovědí rychlosti větru nebo nutností použít odmrazovací systémy, pokud bude letoun prolétat podchlazenou oblačností. 3. Palivo pro neočekávané situace Ne vše se dá naplánovat, a tak se vždy přidává 5 % traťového paliva navíc. 4. Palivo pro dolet na záložní letiště Každý let je plánován se záložním letištěm, na které letoun poletí, pokud se na původně plánovaném letišti nedá přistát - ať už kvůli počasí, nebo technickým důvodům. Pár výjimek existuje, ale v zásadě každý let má na palubě dostatek paliva na doletění na toto letiště. 5. Záložní palivo Všechna turbínová letadla musí mít po celou dobu letu v nádržích palivo na 30 minut vyčkávání. Jakmile posádka zjistí, že by jí při přistání na záložním letišti zbylo méně paliva, musí okamžitě vyhlásit nouzový stav - a to i pokud je v půlce cesty do plánované destinace, ve které zatím nejsou hlášeny problémy.