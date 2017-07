Letní škola slovanských studií přilákala do Prahy na 150 cizinců. Přijeli i z Ghany

PRAHA Na 150 zájemců o češtinu z celého světa přijelo do Prahy na tradiční Letní školu slovanských studií. Většina jich má s jazykem již zkušenosti, a tak šeptání v češtině doprovázelo i zahajovací komorní smyčcový koncert ve velké aule Karolina. Při něm se pomalu seznamovala studentka z Vídně, která právě čte Karla Čapka, s mladíkem z Moskvy, který se česky učí už od 13 let. Na Filozofickou fakultu zamířili i studenti z Ghany či Kolumbie.

Účastníky čeká čtyřtýdenní kurz jazyka, literatury a historie, ale i zážitkové workshopy či třeba soutěž o nejlepší český chlebíček.



„Zjistila jsem, že potřebuju cvičení, protože mamka (která je Češka) mě česky nenaučila. Studuji češtinu ve Vídni. Český jazyk mě naučila babička, ale od té doby se trošku zkazil,“ řekla účastnice školy Sára Filipová. Chtěla by si během kurzu rozšířit slovní zásobu. „Jezdím do Česka jen jednou za rok. Teď bych chtěla navštívit také knihovny. Píši bakalářskou práci na téma české balady. Jsem zvědavá, co mi Praha všechno poskytne,“ uvedla.

‚Ochladíme se v Labi... teda ve Vltavě,‘ řekl Alexej z Moskvy

„Jsme blázni, když chceme trávit čtyři týdny v horkém létě ve městě, že?“ ptá se. „Kdyžtak skočíme do Labe...teda do Vltavy,“ opravil se rychle Alexej Izatov z Moskvy, další účastník kurzu. „Chtěl bych mluvit lépe, bez přízvuku, a chci se více naučit gramatiku,“ řekl. Do Česka jezdí od šesti let, od 13 se učí česky, jeho tatínek je profesorem češtiny na univerzitě v Moskvě, češtinu tam přednášela i jeho babička.

Letní škola slovanských studií pořádá na UK 61. ročník

Je nejstarším jazykovým kurzem tohoto typu v Česku. Láká stále více účastníků, každý včetně ubytování zaplatí 35 tisíc korun. Letošní školy se účastní 145 studentů z 38 zemí. Výuka je rozčleněna do čtyř stupňů podle pokročilosti a trvá pět hodin denně. Studenti si pak mohou vybírat z různých setkání s osobnostmi české kultury, připraveny jsou filmové projekce, výlety na hrady a zámky či společné zpívání českých písní. Nově jsou v programu urban walks, tedy tematické procházky městem.

Pražská univerzita pořádá také letní jazykový kurz Čeština a česká kultura pro cizince. Začne v pondělí a přivítá dalších 50 studentů.

Před týdnem začala měsíční letní škola češtiny na Univerzitě Palackého, kam přijela stovka studentů z 23 zemí. Přes 135 studentů z 38 zemí přijelo do Brna na tamní letní školu, kterou Masarykova univerzita letos pořádá popadesáté.