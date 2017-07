Letní filmová škola ukazuje svět podle sovětského režiséra Tarkovského

Uherské Hradiště Letošní 43. ročník Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti zařadil do programu i retrospektivu děl sovětského režiséra Andreje Tarkovského. Návštěvníci mohou zhlédnout celkem deset jeho snímků, včetně studentských počinů. Většinu celovečerních filmů lidé uvidí z nových zrestaurovaných kopií, řekl hlavní dramaturg LFŠ Jan Jílek.

„Tarkovskij je považován za největšího mistra spirituálního, duchovního filmu vůbec v historii kinematografie. Je to tvůrce, který oslovuje hned několik generací cinefilů, diváků, kteří milují film,“ sdělil Jílek.



Ve Slováckém divadle mohli zájemci dnes odpoledne zhlédnout Tarkovského celovečerní debut Ivanovo dětství z roku 1962. Filmová publicistka Kamila Dolotina upozornila, že jde o druhé zpracování téže látky. „Původně film natočil režisér Eduard Abalov, ale jeho pokus dopadl katastrofálně. Hledal se proto jiný režisér, který by film pojal kultivovaněji,“ uvedla Dolotina.

Volba padla právě na Tarkovského. „Byly pro něj důležité dvě věci. Aby byl válečný příběh pojat komorně a aby byly do vyprávění vneseny strukturální změny. Šlo o snové sekvence, které pohled na válku polarizují,“ řekla Dolotina.

Důležitou úlohu tak ve snímku plní radostné a zjitřené sny Ivana o dětství, válku ztělesňuje vyhořelá příroda. Filmu dominuje černá barva. Sám Tarkovský podle Dolotiny charakterizoval Ivanovo dětství jako film o ztrátě dětství.

V Uherském Hradišti začala 28. července přehlídka filmů Letní filmová škola.

Snímek získal v roce 1962 Zlatého lva jako nejlepší film na festivalu v Benátkách. „Ani to Tarkovskému ale doma nepomohlo. Válka byla v Sovětském svazu tématem zásadním a vždy byla vítězná,“ uvedla Dolotina. Podle Jílka otiskl Tarkovskij svůj umělecký odkaz do mnoha různých žánrů. Kromě zmíněného válečného filmu, jakým je Ivanovo dětství, je to i umělecká biografie Andrej Rublev. Patrně nejznámější z Tarkovského tvorby jsou však filozofická sci-fi Solaris a Stalker. Všechny tyto filmy budou moci návštěvníci letošní LFŠ vidět.

Tarkovského filmy získaly řadu mezinárodních ocenění a uznání od ostatních režisérů. Ingmar Bergman označil Tarkovského za „toho největšího“ a Lars von Trier mu věnoval svůj film Antikrist. Zároveň měl ale Tarkovskij vleklé potíže se sovětskými úřady kvůli financím, distribuci a cenzuře. Zemřel v exilu v roce 1986 ve věku pouhých 54 let, což vedlo ke spekulací, zda nebyl zavražděn. Pohřben byl na pařížském hřbitově Sainte Geneviéve.

Retrospektivu vybraných velikánů světové kinematografie uvádí LFŠ pravidelně. V minulosti měli její návštěvníci díky této podsekci možnost zhlédnout například díla francouzského režiséra Roberta Bressona nebo amerického režiséra Orsona Wellese. Loni pak byla retrospektiva věnována tvorbě italského režiséra Luchina Viscontiho.