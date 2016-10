Šlo o let 383, který mířil v pátek z Chicaga do Miami a letoun patřící společnosti American Airlines (AA).

Porucha nastala během odletu letounu a podle prvních zpráv z AA mělo jít zřejmě o závadu související s motorem. Podle svědků se měl vznítit motor na pravé straně letadla a posléze mělo začít hořet i pravé křídlo a z letounu se začal valit hustý, tmavý kouř. Původní zprávy uváděly jako důvod vznícení i problémy s podvozkem.

PLANE ON FIRE: - At Ohare airport in Chicago - American Airline 383 - Boeing 767 - Ground stop in effect pic.twitter.com/EXT62sPBrV

Všech 161 lidí včetně devíti členů posádky muselo být evakuováno s pomocí unikových východů a nafukovacích skluzavek.



Dráha, na které k nehodě došlo, je v současnosti uzavřena. Žádná vážná zranění nebyla zatím nahlášena, podle agentury ABC mělo dojít k devíti lehkým zraněním.

American Airlines flight caught fire while rolling out of Chicago O'Hare on Runway 28R. Fire is now under control ⚠ pic.twitter.com/Rj8XYqm1qw