Libanonská a syrská armáda vyhlásily v pohraničí příměří s Islámským státem

Bejrút/Damašek Libanonská i syrská armáda, které u syrsko-libanonské hranice vedou odděleně boje proti členům teroristické organizace Islámský stát (IS), v neděli vyhlásily příměří. Bejrút věří, že krok pomůže zahájit jednání s IS o propuštění jeho vojáků, které islamisté zajali. Podle agentury Reuters už libanonská armáda s IS začala jednat.

Členové IS zadrželi celkem 30 libanonských policistů a vojáků v roce 2014, když se jim podařilo dostat krátce pod kontrolu město Arsál na severovýchodě Libanonu. Čtyři z rukojmích IS popravil a jeden podle agentury AFP zemřel na následky zranění. Šestnáct Libanonců bylo propuštěno v prosinci 2015 v rámci výměny vězňů, ale zbývajících devět mužů je zřejmě stále v rukou IS.



Libanonská armáda a syrská vládní vojska spolu s šíitským hnutím Hizballáh zahájily nejnovější ofenzivu proti IS u syrsko-libanonských před týdnem. Odděleně a každá na své straně území. Libanonská armáda bojovala proti IS u libanonské obce Rás Baalbek a ve stejnou dobu začala ofenzivu proti IS syrská armáda s Hizballáhem v syrské oblasti Kalamún.

Klid zbraní vyhlásily libanonská armáda a po ní také syrská armáda s Hizballáhem od nedělních 06:00 SELČ.