Viděli oheň, pak vzduchem létal kov. Lidé měli kousky v těle, líčí svědci explozi v New Yorku

„Ze zdi mi spadly obrazy, záclony se vznášely jako při silném poryvu větru,“ řekla agentuře Reuters Neha Jainová, která žije poblíž. „Pak jsme ucítili kouř. Šli jsme dolů zjistit, co se stalo, ale hasiči nás okamžitě poslali zpátky.“

Lidé, kteří byli přímo na ulici, popisují, že po explozi viděli vyšlehnout mohutný oheň, jenž vzápětí zmizel. Vzduchem létaly kousky kovu. „Malé kovové úlomky, sotva dva centimetry, měli lidé v tělech, v obličejích,“ řekl webu New York Daily News Ramon Lopez.

Nejprve prý co nejrychleji utíkal od výbuchu, když ale usoudil, že okamžité nebezpečí pominulo, vrátil se a pomáhal zraněným.

„Byla tam žena, která měla něco v oku. Vzal jsem ji za ruku a ujistil se, že se dostane do sanitky. Řekl jsem jí, že to nic není, ale hodně krvácela,“ popisoval situaci.

Zranění při výbuchu utrpělo 29 lidí, nikdo z nich není podle lékařů v ohrožení života. Devět již bylo po ošetření propuštěno z nemocnice.

O síle exploze svědčí podle amerických médií fakt, že výbuch velmi zřetelně zaznamenali i lidé nacházející se pět i více bloků daleko. Místní obyvatelé se podle televize CNN shodují na tom, že by nastraženou výbušninu čekali spíše na exponovanějším místě New Yorku a ne ve své poklidné rezidenční čtvrti.

Starosta Bill de Blasio označil explozi za záměrný čin, spojení s terorismem se však podle něho neprokázalo.

BREAKING PHOTO! Here is the second device found by a NYSP Sgt. At 27 street and 7 Ave. investigation is ongoing pic.twitter.com/x7o9Rr30I3