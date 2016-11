Lidé se zatím bojí přiznat, pokud mají radost, říká o Castrově smrti Slovák na Kubě

Lidovky.cz: Jaká je obecně atmosféra na Kubě, truchlí všichni, nebo je vidět i opačná stránka?

Shrnul bych to asi tak, že je všude cítit taková opatrnost. Každý si ještě stále dává pozor. Přirovnal bych to k pocitu, jako když chcete projít kolem spícího člověka, ale nechcete jej probudit. Aby náhodou neotevřel oči a neptal se, kam jdeš, o čem mluvíš? Viděl jsem i lidi, kteří hned ráno plakali a bavili se o tom, jak četli zprávy a jak je to hrozné. 60 let nějaké výchovy i zkušenosti, které ti starší měli s předcházejícím režimem, v nich zanechaly stopu. Většina Kubánců považuje Castra za obrovského hrdinu a vůdce, takže to bere jako velkou ztrátu. Ale určitě jsou i lidi, kteří jsou opačného názoru, ale ti si zatím nedovolí otevřeně vyjít na ulici a oslavovat.

Lidovky.cz: Život Kubánců v těchto dnech ovlivňují i zákazy některých činností. Jak se třeba vypořádávají se zákazem prodeje alkoholu?

Je to zakázané v rámci devítidenního smutku, je i zákaz hudby. Jsou i tací, kteří si povídají o tom, že mají doma schovanou láhev, kterou odkládali a konečně ji mohou na oslavu otevřít. Ale to už je opravdu underground. To se na ulici neodváží nikdo před sousedem či kolegou říct.

Lidovky.cz: Dá se vidět rozdíl mezi reakcí mladší a starší generace?

Viděl jsem i mladé lidi, kteří byli velmi smutní a loučili se s vůdcem. Pak jsou mladí, kteří to neřeší a jsou pro ně důležitější jiné věci, jako diskotéka, nové oblečení a tohle se jich až tak netýká. A to i přesto, že je ve školách od mladého věku učí, kdo je to Fidel Castro a jak je významný. Mezi staršími, kteří to řeší více, se mluví o tom, co s nimi bude, jestli bude nějaká změna a podobně.

Lidovky.cz: Mají tedy lidé obavy z toho, co bude dál? Zbortila se jim jakási jistota?

Nemyslím si, že by ty obavy byly nějak velké. Fidel byl už od roku 2008 mimo státní funkce. Sice se říkalo, že Raúl k němu chodil pro rady ohledně různých rozhodnutí, ale lidi se nebojí, že teď se všechno zlomí. Spíše už je všechno nastavené, nachystané, zabezpečené, aby to fungovalo. Kubánská „perestrojka“ je už rozběhnutá 10 let, postupné změny se budou dít nadále. Takový ten čínský model je tu už delší dobu. Ideologie v politice zůstává, ale běžný život je trochu otevřenější, práce a podnikání se postupně otvírají.

Lidovky.cz: Zastavil se v těchto dnech život, přestali lidé pracovat, jsou všichni na náměstí?

Spíš bych řekl, že se rozběhl. Právě teď, jak se plánuje velký průjezd urny z Havany do Santiaga, se všichni začali připravovat. Lidé ve všech obcích čekají řady, aby se mohli ve speciálních místnostech podepsat do kondolenční knihy a položit květiny. Normálně se v provinčních městech většinu času skoro nic neděje. Včera už se ale všichni začali připravovat, sekali trávníky, opravovali ploty, malovali zdi. Chtějí, aby vše bylo dokonalé, až přijede delegace politických šéfů a zástupců médií do jejich obce.

Lidovky.cz: Když mluvíte o médiích, jak reagovala na Castrovu smrt?

Reagovala velmi pomalu. Nejrozšířenější deník Granma nevyšel nejdřív vůbec, až večer. Webová stránka nefungovala vůbec. Postupně ale všechny deníky měly zprávy, že odchází největší idol, ten, který postavil Kubu na nohy.

Lidovky.cz: Máte zrovna na Kubě tuzemské klienty?

Ano, máme tu 38 lidí, napůl z Česka a Slovenska.

Lidovky.cz: Ovlivnily ty události nějak plán zájezdu?

Naštěstí lidé jedou na závěr zájezdu do resortu k moři oddechovat. Ale máme tu i nové klienty, kteří měli naplánován například koncert Buena Vista Social Club. Ten jsme museli zrušit kvůli zákazu veřejné zábavy. Všechny hudební kluby jsou zavřené. Turisty tak nejvíce ovlivní stop nočnímu životu. Netýká se jich však zákaz alkoholu, protože v hotelech, obzvlášť těch all-inclusive, jej normálně nabízet musejí. Kubánci ale mají smůlu.

Lidovky.cz: Připravovali se Kubánci na možnost Castrovy smrti?

Vůbec se neuvažovalo, že by se to někdy mohlo stát. Nesmělo se to ani vyslovit. On sám byl ale připraven a vše bylo nachystané. Nechal si prý na východě v Santiagu postavit pomník vedle pomníku nejvýznamnějšího kubánského hrdiny Josého Martího. Viděl jsem jej už minulý týden - tři dny před Castrovou smrtí. Byl zahalený zelenou plachtou a lešením, aby na něj nebylo vidět, ale šeptalo se o tom, že je právě pro Castra.