Lidé si připomněli válečné veterány, největší akce proběhla na pražském Vítkově

Slavnostní akt na Vítkově se uskutečnil pod jezdeckou sochou Jana Žižky za účasti čestných jednotek, historických praporů a představitelů armády i politiků, kteří u památníku položili věnce. Po jeho skončení ministr obrany Martin Stropnický udělil 15 vyznamenání. Kříž obrany státu in memoriam obdržel Bedřich Dvořák, pilot bojující za druhé světové války v řadách RAF proti nacistickému Německu. Vyznamenání Zlatá lípa ministra obrany dostal Pavel Budinský, předseda Československé obce legionářské.



Při příležitosti dne veteránů povýšil prezident Miloš Zeman do generálské hodnosti na návrh vlády válečného veterána Opočenského. Za druhé světové války se Opočenský zapojil do odboje a v závěru války se stal tankistou v československé zahraniční armádě bojující po boku Rudé armády na východní frontě. „Jak někdy osud tropí hlouposti, tak před necelými třemi týdny zemřel. My jsme stihli aspoň mu to oznámit, že to povýšení, po kterém určitě hodně toužil, je připraveno na tento den. Nevyšlo to těsně, ale věřím, že mu to udělalo radost alespoň v těch posledních dnech,“ řekl Stropnický.

Připomínku válečných veteránů uvítal i náčelník generálního štábu Josef Bečvář, podle kterého si událost připomínají vojáci i v jednotlivých posádkách. Je dobře, že se při podobných příležitostech potkávají veteráni z druhé světové války i ti novodobí, kteří se zúčastnili některé z porevolučních misí české nebo československé armády, uvedl. Veteránů z druhé světové války je v současné době kolem 700, ještě před rokem jich bylo přes 800. Celkem je válečných veteránů kolem 13 000.

Na veterány se vzpomínalo i jinde



Slavnostní vzpomínkové akty se nekonaly jen na Vítkově. Na pražském náměstí Míru si lidé mohli prohlédnout současnou techniku a výzbroj armády. Ministerstvo obrany tam veřejnosti představilo i projekt Příprava občanů k obraně státu.

Vojenskou výzbroj si lidé mohli prohlédnout i v Armádním muzeu Žižkov, které ke Dni válečných veteránů vystavilo zbraně z obou světových válek a výstroj britské armády. Z moderní bojové techniky byly k vidění obrněný transportér Pandur nebo lehký obrněný vůz Iveco.

V Brně představili vojáci výzbroj a výcvik žákům základních a středních škol v posádce Vyškov. Děti mohly nahlédnout i do tamním laboratoří. Oslavy zakončila bohoslužba za válečné veterány, která se konala v kasárenské kapli.

Padlé veterány si připomněli také v Liberci, kde uctili památku padlých kolegů nejen z první a druhé světové války, ale i těch, kteří padli v moderní historii. Veteráni položili květiny k památníku padlých z první světové války v liberecké čtvrti Ostašov a také u památníku padlých z druhé světové války ve čtvrti Ruprechtice.

V Kyjově na Hodonínsku lidé uctili válečné veterány vytvořením obřího vlčího máku z nafukovacích balonků. Akce se účastnilo asi 2000 lidí, především dětí z kyjovských základních škol. Vlčí mák, symbol Dne válečných veteránů, je květina, která jako první vyrostla na polích zničených při bojích první světové války.



Den veteránů se ve světě slaví k uctění památky účastníků válek. V České republice byl svátek zaveden v listopadu 2001. Datum bylo vybráno symbolicky, protože 11. listopadu 1918 vstoupilo v platnost příměří, kterým byly ukončeny boje první světové války. Zatímco v cizině, především v některých anglicky mluvících zemích nebo ve Francii, má svátek široký společenský ohlas, v Česku stále tolik připomínán není. „Je to hrozně dobře, že jsme se připojili k tomuto mezinárodnímu svátku. Myslím si, že je důležité, abychom toto připomínali, abychom připomínali svoje tradice, svoje hrdiny, svoje statečné předky,“ řekl ministr Stropnický.