Lidé v barech házeli po útočnících lahve a židle. Policisté zabili teroristy do 8 minut od zavolání

Dvacetiletý Fabio Lamas pracoval v hospodě Wheatsheaf Pub, když zaslechl, že někdo volá „nože, nože, nože“. Pak někdo vzal sud od piva a zatarasil s ním vstupní dveře. Obsluha pak zamkla a zajistila všechny vstupy do restaurace. Krátce poté se ozvala střelba. To policie zneškodňovala tři útočníky, kteří na London Bridge narazili s dodávkou do chodců a pak napadali noži další lidi v okolí.



V jedné restauraci v Borough Market svědci řekli, že útočník vešel dovnitř a bodl mladou ženu do krku. Šéf restaurace začal po teroristovi házet lahve a další personál pak použil barovou židličku k vytlačení útočníka ven.



„Sledoval jsem fotbalový zápas v televizi a chlap vešel dovnitř a držel velký nůž. Bodl pak dívku u dveří,“ řekl NBC svědek, který si nepřál být jmenován. V jiném baru podle BBC hosté házeli židle.



Při útocích bylo zabito nejméně 6 lidí a 48 zraněno.



Policie na násilí reagovala bleskově. Podle BBC byli na místě útoku na London Bridge za dvě minuty. Začali evakuovat okolí, křičeli na lidi ať utíkají a ukryjí se.



„Šel jsem přes Borough Market a viděl jsem hodně lidí, kteří začali běžet,“ líčil Simon Thompson. „Taxikář stáhl okénko a začal křičet: Utíkejte dál, utíkejte dál - byli pobodáni lidé.“ Thompson pak viděl na zemi zraněné lidi.



Čtyřiadvacetiletý Thompson poté zaběhl do jedné restaurace, kde se s dalšími schoval ve sklepě, kde mohli dění venku sledovat na bezpečnostních kamerách. Následně slyšeli výstřely, později jim policisté řekli, že jsou v nebezpečné oblasti a evakuovali je.



V blízkém baru na ulici Southwark Street slyšela 24letá Tamara Alcoleaová křičící lidi na ulici. „Stříleli policisté, ale my jsme tehdy ještě nevěděli, kdo střílí. Dostala jsem panický záchvat.“ Policie pak hodila dovnitř granáty se slzným plynem a nařídila všem vyběhnout ven s rukama nad hlavou.



Svědci popisují paniku, která v ulicích centra Londýna panovala. „Byl jsem na Bank Station, když nám policista s velkou zbraní nařídil, abychom se opřeli o zeď. Vedle mě křičela jedna žena, bylo to děsivé,“ řekl jeden svědek NBC.

„Při útoku byl zraněn i jeden dopravní policista, který nebyl ve službě. Ozbrojení policisté (běžní policisté ve Velké Británii nenosí střelné zbraně - pozn. red.) pak rychle a statečně zareagovali a tři útočníky mužského pohlaví zastřelili a jsou mrtví. Od prvního zavolání uplynulo jen osm minut,“ řekl důstojník protiteroristického oddělení Mark Rowley.