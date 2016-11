Lidé odpovídali na otázku „Souhlasíte s tím, aby v areálu bývalého Dětského výchovného ústavu v Králíkách zřídilo Ministerstvo spravedlnosti ČR ženskou věznici s dohledem?“. Referenda se zúčastnilo 1571 lidí z 3513 oprávněných voličů, účast dosáhla téměř 45 procent. K platnosti plebiscitu je podle zákona nutná účast alespoň 35 procent. Ze zúčastněných hlasovalo platným způsobem proti vzniku ženské věznice 1348 lidí, což představuje skoro 86 procent.



V několikatisícových Králíkách by mělo být podle představ ministerstva časem umístěno až 200 vězenkyň s nejmírnějším stupněm ostrahy. Podle Vězeňské služby by ve věznici mohlo najít práci 120 lidí, mělo by v ní vzniknout učiliště pro odsouzené s obory kuchař, číšník a švadlena. Zařízení by spolupracovalo s místními dodavateli. Vězeňská služba již objekt převzala od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Dětský výchovný ústav v Králíkách ukončil činnost na konci roku 2014. Králíky už letos o vypsání místního referenda o jeho využití jednou uvažovaly. Impulzem k tomu byl záměr ministerstva vnitra zřídit v objektu pobytové zařízení pro žadatele o azyl. Proti byla část obyvatel i někteří politici. Jejich hlavními argumenty byly obavy, že přítomnost cizinců poškodí turistický ruch v regionu, přistěhovalci se nezačlení mezi místní a nemuseli by se v malém městě cítit dobře. Ministerstvo vnitra nakonec od svého plánu ustoupilo.