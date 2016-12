Hledání anarchisty Borla skončí u soudu. Kvůli zbytečným domovním prohlídkám

Borla kriminalisté hledali od prosince 2015, podezřívali ho z několika trestných činů včetně iniciování útoků na policejní auta. V souvislosti s pátráním provedla policie letos na jaře mimo jiné domovní prohlídky dvou bytů v Praze a Brně, jeden „navštívila“ 5. dubna kolem půl deváté večer a do druhého vyrazila 6. dubna po půl osmé ráno. Podle jeho obyvatel nelegálně. V prvním případě si navíc policie od dvojice obyvatel bytu vyžádala občanský průkaz, což v dané situaci také odporuje trestnímu řádu.

Borl se skrýval před policií, která ho podezírá ze založení extremistické organizace, jež má od roku 2014 na svědomí několik žhářských útoků.

Zákon opravňuje policii k domovní prohlídce jen ve dvou případech. Buď na ni má v ruce soudní příkaz, nebo se v bytě stoprocentně nachází pachatel. Pak tam kriminalisté mohou vkročit i bez povolení soudu. „Druhá varianta platí, když má policie jistotu, že se tam dotyčný nachází. Viděla ho přijít, neviděla ho odejít a kvůli nebezpečí z prodlení musí konat hned,“ popsal serveru Lidovky.cz advokát Robert Cholenský, který žalující zastupuje.

Jenže zákrok policie podle advokáta nesplňoval ani jednu z uvedených podmínek, kriminalistům soud k akci zelenou nedal a Borla v žádném z bytů kriminalisté nenašli. „Nestačí domněnka, že by se tam mohl nacházet. S touhle legendou by do bytu mohla policie vlézt komukoliv. To je hrubý zásah do soukromí a domovní svobody, ale hlavně je to velmi nebezpečné,“ upozorňuje advokát Cholenský.

Odškodnění sto tisíc pro každého

Podobně uvažuje i známý advokát Tomáš Sokol, jemuž server Lidovky.cz případ popsal. „Za popsaných okolností to byla chyba. Jde o to, jestli je policie schopná doložit, že měla operativní poznatky, že se tam ta osoba skrývá. Pokud je neměla a šli se tam jen tak podívat, tak to nejde. To podle mého názoru hraničí s trestným činem zneužití pravomoci úřední osoby,“ míní advokát Sokol.

„Domovní svoboda patří k vůbec nejdůležitějším základním právům a jakékoli neoprávněné zásahy do ní, již z povahy věci zásadně neodčinitelné a nevratné, je zapotřebí reparovat aspoň následně formou přiznání přiměřené satisfakce osobám, do jejichž práva bylo zasaženo,“ stojí pak v žalobě, do níž mohl server Lidovky.cz nahlédnout. Cholenský tak pro každého svého klienta žádá sto tisíc s osmiprocentním úrokem. „Sto tisíc korun považuju za přiměřených, aby to policie už nedělala,“ podotkl.

Postup policie v souvislosti s hledáním a vyšetřováním Borla dozoruje Okresní státní zastupitelství v Mostě. Odpovědný žalobce Václav Richter porušení zákona odmítá, vyšetřovatelé prý k domovním prohlídkám nepřistoupili. „Byl to vstup do obydlí, což je jiný institut než domovní prohlídka. V tomto případě byl oprávněný, policie postupovala přesně podle trestního řádu,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz.

Borla chytila policie jinde, žaloba míří na ministerstvo spravedlnosti

Žaloba míří na ministerstvo spravedlnosti, protože jemu podléhají státní zástupci, kteří vyšetřování kauzy dozorují. Resort na dotazy serveru Lidovky.cz nereagoval. Případ projedná Obvodní soud pro Prahu 2, jenž už žalobu přijal. „Věc má už přidělenou spisovou značku i soudce, ale jednání ještě nařízené není,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Marcela Pröllerová.

Borla nakonec sebrala policie letos v září, zadrželi ho mostečtí policisté. Národní centrála proti organizovanému zločinu ho následně obvinila ze založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, vydírání a poškození cizí věci. Soud pak Borla poslal do vazby, hrozí mu až 10 let vězení. „Obviněný je stále vazebně stíhán a skončení vyšetřování v posledních dnech tohoto roku očekávat nelze,“ sdělila serveru Lidovky.cz šéfka mosteckých žalobců Naďa Voláková.

Anarchista podle poznatků policie stojí za vznikem Sítě revolučních buněk, která se od ledna 2014 do května 2016 přihlásila k šestnácti žhářským útokům. Devět z nich odnesla policejní auta, po akcích anarchistů ze Sítě revolučních buněk také opakovaně vzplála auta majitele pražské restaurace Řízkárna. V tomto případě útočníci své akce vysvětlovali tím, že majitel podniku dluží zaměstnancům výplaty.