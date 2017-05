Lidovce a starosty povede v Praze do voleb Gazdík, ministr Herman je na druhém místě

O podobě pražské kandidátky lidovců a starostů média dlouho spekulovala. Podle dubnové dohody obou stran měl v Praze koalici vést zástupce STAN, pražská organizace KDU-ČSL však mluvila o tom, že by v čele kandidátky chtěla Hermana. Gazdík dnes ale uvedl, že jednání mezi oběma stranami o složení kandidátních listin nebyla složitá.

„My jsme s Danem Hermanem ani jeden z nás o to lídrovství neusilovali tak aktivně, že bychom se nějakým způsobem vzájemně o to přeli. Naopak jsme řekli, že každý z nás je připraven podpořit toho druhého. A na základě celostátních dohod, které jak Starostové a nezávislí, tak KDU-ČSL učinili, jsme dohodli to pořadí na kandidátce celkem v přívětivém prostředí,“ řekl Gazdík.

Podle Hermana může samotná skutečnost, že v době, kdy je společnost rozdělená, dokážou dva subjekty hledat shodu, znamenat pro voliče velkou přidanou hodnotu. „Já jsem rád, že tady stavíme silnou kandidátku pro nesocialistickou perspektivu, pro naši prozápadní orientaci, protože to jsou pilíře našeho polistopadového vývoje, ke kterému se hlásíme,“ řekl ministr.

Gazdík sice pochází ze Suché Lozi ve Zlínském kraji, přesto ale svou kandidaturu v Praze nepovažuje za nesrozumitelnou pro voliče. Připomněl, že v Praze už řadu let působí jako poslanec, a připomněl také, že je celostátním lídrem STAN. „Kolegové usoudili, že celostátní předseda by měl kandidovat v hlavním městě. Je to známka vážnosti vůči hlavnímu městu a úcty vůči hlavnímu městu,“ řekl.