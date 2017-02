Poslanci ‚vykastrovali‘ protikorupční novelu. Lobbisté slaví, řekl Kalousek

Jurečka chtěl ze zákona vyjmout národní podnik Budějovický Budvar, poslanci ale do předpisu prosadili celou řadu dalších výjimek. Ministr ve středu novinářům řekl, že se obává, že poslanci budou hlasovat stejně, i kdyby jim novelu vrátili senátoři.

„Zákon je nyní zcela zbytečný“ „Zákon, který byl neúčinnějším protikorupčním opatřením, je nyní zcela zbytečný,“ řekl předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek novinářům. "My byli hrdi, že se ho (zákon) podařilo prosadit. Ministr Jurečka podporován komunisty, ČSSD a ODS ho zručně vykastroval, takže se stal nefunkčním a je v podstatě zbytečný. Lobbisté slaví," uvedl exministr financí po hlasování o návrhu normy. Pokud podle Kalouska stát chce transparentní hospodaření s veřejnými penězi, registr smluv je nezbytný. "Nevýhoda, kterou někdo zdůrazňoval, je způsobena tím, že ty podniky jsou státní, ne že máme registr smluv... Trváme-li na tom, že stát musí vlastnit pivovar, musíme se s tou nevýhodou smířit," uvedl.

Novela poslanců KDU-ČSL počítala původně s vynětím pivovaru Budvar, který podle Jurečky potřeboval výjimku kvůli ochraně obchodního tajemství před konkurencí. „V průběhu času se ukázalo jako rozumné podpořit některé další návrhy, já osobně jsem podporoval návrhy typu vyjmout vysoké školy, výzkumné ústavy,“ řekl. S rozšířením výjimky na státní podniky nesouhlasil.

Poslanci hovořili i o tom, že by návrh mohli vrátit ze závěrečného do druhého čtení, podle Jurečky by ale ani tento krok ničemu nepomohl. „Pozměňovací návrhy by tam zůstaly stejné, stejní poslanci by tam pro ně měli ambici hlasovat,“ řekl. Stejný výsledek jako nyní lze podle něj očekávat i v případě, že by zákon poslancům vrátil Senát.

Jak to vidí ANO?

Podle Babiše chtěli poslanci hnutí ANO znění zákona ještě pozměnit, sněmovna to ale neumožnila. Zákon podpořili zejména poslanci ČSSD a KSČM, proti byli hlavně zástupci ANO, TOP 09 a Starostů a Úsvitu.

„Poslanci hnutí ANO podporovali vrácení zákona do druhého čtení, aby se připravily přesnější a vyhovující pozměňovací návrhy, které by řešily problémy z praxe, které se objevily od účinnosti zákona. Když se to nepodařilo, hlasovali pro užitečné pozměňovací návrhy, ne pro vynětí státních podniků,“ napsal Babiš v textové zprávě. V závěrečném hlasování už poslanci ANO návrh jako celek odmítli.

„Určitě se reálně existující problémy s obchodním tajemstvím firem daly řešit lépe, než to dopadlo. Teď budeme intenzivně prosazovat odborné jmenováni do dozorčích a řídících orgánu státních podniku,“ uvedl Babiš s tím, že hnutí ANO předloží příslušný návrh ve sněmovně ve čtvrtek.

Podle schválené podoby novely nebudou muset zveřejňovat smlouvy vedle národního podniku Budějovický Budvar ani všechny státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů nebo obcí, které mají obchodní či průmyslovou povahu. Určité úlevy budou mít i Česká televize a Český rozhlas, u nichž se registr smluv nebude vztahovat na výrobu a vysílání sportovních pořadů včetně nákupu práv.

Lidovci původně chtěli výjimku obecně pro národní podniky, což je ale nyní jen Budvar. Upozorňovali na podle nich značné škody, které mohou pivovaru hrozit kvůli odkrytí obchodní strategie. Někteří poslanci následně poukazovali na to, že s podobnými problémy se mohou potýkat i další společnosti, na něž se nyní zákon vztahuje.