Lidovci a STAN představili společné logo. Symbolizuje rodinu a budování společnosti

„Proč jdou spolu do voleb Lidovci a Starostové?“ kladou si na svých stránkách obě strany řečnickou otázku. A odpověď je podle nich jasná: „Po dvaceti osmi letech od sametové revoluce tu vyrostla generace lidí, kteří dospěli ve svobodné společnosti, uspěli ve svých profesích a nejsou zatíženi dědictvím minulého režimu.“



Nově vzniklá koalice potřebuje pro vstup do Poslanecké sněmovny překročit hranici deseti procent. Podle serveru iDnes.cz se ale politici nebojí, že by tohoto výsledku nedosáhli. „Společně s KDU-ČSL chceme vytvořit třetí sílu české politiky, která má konkurovat ANO a ČSSD,“ uvedl první místopředseda STAN Vít Rakušan.

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek bude nyní usilovat o to, aby koalici potvrdil také stranický sjezd. „Budeme o tom diskutovat a já rozhodně budu navrhovat, aby celostátní sjezd koaliční smlouvu schválil, znovu aby ji potvrdil, ačkoli to není ze stanov nutné. Myslím, že je to fér a že to je věc, která by proběhnout měla,“ sdělil.