Koalice KDU-ČSL a Starostů míří ke konci, lidovci od ní couvají

„Dnes ráno přišlo předsednictvo KDU na koaliční jednání s tím, že dojde k ukončení koaliční smlouvy a že nás zvou na své kandidátky,“ potvrdil ve středu informaci LN europoslanec Stanislav Polčák z hnutí STAN.

„Nervozita z preferencí přirozeně cítit byla, hnutí STAN ale rozhodně koaličnímu projektu věří a je pro jeho pokračování,“ odpověděl na dotaz redakce první místopředseda Starostů Vít Rakušan.

Lidovci zvrat ve vývoji potvrdit nechtějí. „Nehodlám komentovat drby z interního jednání. Koaliční smlouva platí,“ řekl předseda lidovců Pavel Bělobrádek s tím, že jde o špatné informace.

‚Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše‘

Nicméně zdroj blízký lidoveckým špičkám pod podmínkou anonymity LN sdělil: „Vedení KDU se snaží přesvědčit STAN, že je lepší vrabec v hrsti než holub na střeše, ale Starostové jsou tvrdohlaví a jednoznačně odmítají. A jelikož je nejsou schopní přesvědčit, hovoří se o scénáři rozchodu.“

O možném konci koalice se spekuluje už několik týdnů, minulý týden o tom LN informovaly. Důvodem jsou především průzkumy veřejného mínění, které lidovcům společně se starosty přisuzují preference pod deset procent. A právě to je hranice, přes kterou se volební koalice musí přehoupnout.

Kdyby přitom strany kandidovaly samy, stačilo by pět procent, na které lidovci s klidem dosáhnou. Starostové ale aspoň zatím ne, přesto jsou to oni, kdo odmítají variantu, že by se opakoval model spolupráce, jaký zažili s TOP 09. Tedy, že by vznikla kandidátka křesťanských demokratů s podporou Starostů.

Kompletní informaci s dalšími podrobnostmi přinesou čtvrteční Lidové noviny.