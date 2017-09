Lidovci zahájili kampaň piknikem. S ANO by prý do vlády šli, ale bez Babiše

PRAHA Piknikem v centru Prahy dnes zahájila KDU-ČSL závěrečnou část kampaně pro říjnové volby do Sněmovny. Strana chce voličům nabídnout program slibující prosperitu země, silné osobnosti bez skandálů a také schopnost hledat kompromis. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek při zahájení kampaně nevyloučil povolební spolupráci s hnutím ANO, odmítá ale, aby ve vládě zasedl člověk, který čelí obvinění.

Sněmovna by tento týden měla jednat o vydání předsedy a prvního místopředsedy ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli financování farmy Čapí hnízdo.

„Nabízíme zodpovědné řešení pro Českou republiku postavené na našem dlouhodobém programu, na zodpovědné solidaritě,“ řekl Bělobrádek. Prioritami jsou podle něj podpora školství a vzdělávání, které jsou základem prosperity země, a zajištění konkurenceschopnosti ekonomiky. Strana také chce dbát na zajištění důstojných podmínek života seniorů.

Lidovci podle něj nabízejí silné osobnosti. „My jsme lidé, kteří nemají za sebou kostlivce. Všichni, kteří tady stojí, jsou lidé, kteří se osvědčili v komunální politice, v krajské politice, v celostátní politice, kteří i ve svých profesích něco dokázali,“ uvedl Bělobrádek. Při zahájení kampaně ho provázeli i ostatní členové vedení strany a krajští volební lídři.

Předseda KDU-ČSL také vyzdvihl schopnost lidovců hledat kompromisy a dohodnout se. Nevyloučil přitom možnost povolební spolupráce s ANO. „Pokud žádná lepší kombinace nebude, tak je to věc, kterou nevylučujeme. Každopádně pro nás je velmi podstatné, jaké by byly poměry, jaké by bylo složení vlády, jaký by byl program,“ řekl. „Vyloučit ale mohu, že bych já byl zastáncem toho, aby ve vládě seděl někdo, kdo byl třeba obviněn,“ dodal.



Lidovci se v kampani chtějí setkávat s lidmi a diskutovat s nimi o svém programu. Cílem podle Bělobrádka je zlepšit výsledek z voleb v roce 2013, kdy KDU-ČSL získala 6,8 procenta hlasů. Předseda lidovců podotkl, že strana míří na osmi- až desetiprocentní zisk.