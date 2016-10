„Je to již dávno, už si na to přesně nevzpomínám. Vždyť od té doby uplynulo 30 let. Byl jsem tam jen několik měsíců,“ sdělil Pavlík listu. Při předvolební besedě JL s krajskými lídry při otázce na svou politickou minulost a případné členství v milicích Pavlík řekl, že je v politice úplně nový a nikdy se neangažoval. Uvedl, že až od roku 2013 je sympatizantem hnutí ANO a od února 2015 jeho členem.

Pavlík jako volební lídr hnutí ANO na Vysočině vede povolební vyjednávání o sestavení krajské koalice. Užší krajské vedení hnutí ve čtvrtek rozhodlo, že ANO nepřistoupí na variantu koalice ve složení ČSSD a ANO s tichou podporou komunistů, kterou navrhují sociální demokraté.

Členství v Lidových milicích Pavlík nadále vyvrací. „Nikdy jsem nic takového nepodepsal. To je mylná informace,“ řekl Pavlík JL s tím, že rezignovat nemíní.

Podle JL však existují dokumenty, které jednoznačně ukazují na jeho aktivní působení v KSČ i členství v Lidových milicích. Novinář Miroslav Mareš podle JL objevil Pavlíkovu přihlášku do KSČ, kde se mimo jiné píše: „V současné době přijal ochotně a bez výhrad členství v LM.“ Dokument je podepsán předsedou ZO KSČ Škrobárny Havlíčkův Brod a tehdejším vedoucím tajemníkem havlíčkobrodské OV KSČ.

Podle JL se Pavlík při představování lídrů v novinách 5plus2, které vlastní předseda hnutí ANO Andrej Babiš, jevil jako člověk z rodiny postižené komunistickým režimem. Jak v 5plus2 popsal, jeho dědu komunisté v padesátých letech zavřeli a vystěhovali ze statku. „Moji maminku, tedy jeho dceru, kvůli tomu vyhodili v 50. letech z gymnázia. Byla to perzekuce se vším všudy,“ říká v novinách Pavlík. O jeho členství v KSČ tam není ani zmínka stejně jako v jeho životopisu na stranickém webu hnutí ANO.