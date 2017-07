Stan představili nové logo. V čele volební kampaně bude Jan Farský

PRAHA Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) povede po rozpadu koalice s lidovci do kampaně do sněmovních voleb jako celostátní lídr poslanec Jan Farský. Měl by být také v čele pražské kandidátky. Hnutí půjde do voleb s heslem Odvaha převzít odpovědnost a také s novým logem. Ve volbách by chtělo získat minimálně 7 procent hlasů.

Na kampaň STAN počítá zatím s 26 miliony korun, ale další peníze by mělo získat od podporovatelů. Novinářům to ve čtvtek ve Sněmovně řekli představitelé STAN.



Předseda hnutí Petr Gazdík by rád kandidoval ve Zlínském kraji, pokud ho podpoří tamní sněm. Pozice volebního lídra se vzdal, aby měl více času na práci uvnitř hnutí. Současné nejužší vedení podle něj i přes krach koalice s lidovci získalo důvěru. Předsedou uskupení chce Gazdík zůstat a zůstává, řekl Farský.

Hlavními tématy kampaně Starostů budou mezinárodní zakotvení Česka, vzdělání, rychlá elektronická i fyzická komunikace, dosažitelná spravedlnost a navrácení státu občanům, uvedl Farský.