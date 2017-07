Lídrem středočeské KDU-ČSL by měl být poslanec Gabal

PRAHA Středočeskou KDU-ČSL by měl po rozchodu s hnutím STAN vést do sněmovních voleb nestraník Ivan Gabal. Vyplynulo to ze čtvrtečního večerního jednání krajského výboru KDU-ČSL o podobě lidovecké kandidátky ve středních Čechách. V pondělí musí konečné pořadí kandidátů ještě schválit krajské předsednictvo a o den později i celostátní výbor strany, řekl předseda středočeské KDU-ČSL Karel Koubský.

„Patrně na prvním místě lídrem zůstane Ivan Gabal. V pondělí by se to mělo potvrdit,“ uvedl Koubský. Současný poslanec Gabal byl na původní kandidátce se STAN dvojkou za kandidátem Starostů Vítem Rakušanem. Před čtyřmi lety se jako jediný ze středočeské kandidátky lidovců dostal do Sněmovny.



Poslanec Ivan Gabal za KDU-ČSL

KDU-ČSL chtěla, aby místo volební koalice vyslali STAN své zástupce na lidovecké kandidátky, což by znamenalo snížení volebního prahu pro vstup do Sněmovny z deseti na pět procent. Takový návrh lidovců ale zástupci STAN odmítli, obě uskupení tak půjdou do voleb samostatně a sestavují vlastní kandidátky.

Pořadí v horní polovině lidovecké kandidátky zůstává podle Koubského prakticky beze změn, protože jde o jména, která prošla primárními volbami. Řeší se tak hlavně druhá půlka kandidátní listiny, byť jde s největší pravděpodobností o nevolitelné pozice. Pořadí jmen se určuje tak, aby to bylo spravedlivé z hlediska okresů i výsledků v obecních volbách.

Hledání nových kandidátů čeká i Starosty. Krajský výbor STAN rozšířený o členy a registrované podporovatele by měl novou kandidátku schvalovat 2. srpna, posvětit ji musí ještě 14. srpna celostátní výbor.