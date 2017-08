RECENZE: Lillie Mae je zpěvačka, která asi nezbohatne

Zpěvačka a houslistka říkající si Lillie Mae je letošním objevem na americké scéně. Přestože má za sebou už dlouhou muzikantskou dráhu, ve svých šestadvaceti debutovala albem Forever And Then Some. Produkoval jej slavný Jack White.

V paměti ji má určitě každý, kdo navštívil 13. listopadu 2014 vystoupení Jacka Whitea v pražském Foru Karlín. Coby houslistka a občasná vokalistka na sebe totiž dokázala strhnout skoro stejnou pozornost jako protagonista koncertu.

A protože Jack White není žárlivý a rád ve studiu pomáhá novým i starším opomíjeným talentům, navíc vlastní vydavatelskou značku Third Man Records, není divu, že Lillie Mae Rischeové, jak zní celé její jméno, dal po dvou singlech příležitost i v jedenáctipísničkovém dlouhohrajícím formátu.

Tedy v podobě alba, jež sice sám produkoval, ale s největší pravděpodobností se především snažil, aby se Lillie Mae prezentovala taková, jaká opravdu je. Včetně instrumentální a vokální podpory sourozenců, s nimiž tvoří odmalička respektovanou muzikantskou buňku, mimo jiné v dnes už neexistující kapele Jypsy.

Patti a Tammy v jednom

Na přelepce na obalu alba je poznámka: „Pro fanoušky Patti Smithové a Tammy Wynetteové.“ To je samozřejmě velice chytře nahozená udička. Tammy Wynetteová byla předčasně zemřelá hvězda country hudby, mimo jiné autorka Grammy oceněného hitu Stand By Your Man a žena značně pohnutého životního osudu (několik nevyvedených manželství, zdravotní problémy, drogová závislost). Pro milovníky country je tedy dodnes vzývanou ikonou. Vlastně, s nadsázkou řečeno, tím samým, čím je pro fanoušky rocku druhá jmenovaná, zpěvačka a básnířka Patti Smithová.

Hudba, kterou Lillie Mae hraje, má rozhodně blíž k country. Dokonce k její „old school“ podobě, jejíž zvuk s sebou nesou dominující zpěvaččiny housle a mandolína její sestry Scarlett. Naproti tomu instrumentální vstupy bratra Franka Cartera už z toho titulu, že většinou hraje na elektrickou kytaru a nebojí se ani lehce zkresleného zvuku, směřují spíš k rocku.

Za zmínku ostatně stojí i image celého podniku: kytarista je pravověrná mánička jak z Woodstocku, nepříbuzný vousatý bubeník Tanner Jacobson by se hravě ztratil mezi hipstery a samotná Lillie Mae svým sestřihem a nezbytným tetováním na ramenou připomíná spíš umírněnou punkerku.

Lillie Mae je především brilantní zpěvačka, typická „vypravěčka příběhů“ ve folkovém slova smyslu, jde možná i tak trochu ve stopách pánské vlny tzv. outlaw country. Její písně mají sice vždy stylový základ, ale nebojí se prvků odjinud, současnějších. Zejména v mezihrách, rytmech, některých melodiích.

Rozhodně je na hony vzdálena milionovým (a v podstatě „bezzubým“) country-popovým hvězdám typu Taylor Swiftové nebo Shanii Twainové. Asi nikdy nebude bohatá jako ony. Ale o to víc lidí jí bude věřit.