Byznys s domácími limonádami. Pozor na přeslazený a předražený podfuk

Limonády podle Marie Janků–Sandtnerové Většina dotázaných si pod pojmem domácí limonáda představuje produkt, který si podnik vyrobí, je z kvalitních surovin a bez chemie. Více než třetina zákazníků dává domácím limonádám přednost proto, že je považuje za čerstvé a zdravé. Citronová šťáva Ostrouháme 20 citronů, vymačkáme z nich šťávu, kterou procedíme přes čisté plátno.



Svaříme 1 kilogram cukru v 1 litru vody, k tomu přilijeme šťávu z citronů.



Za stálého míchání vaříme a sbíráme pěnu tak dlouho, až se šťáva zcela vyčistí. Poté ji přelijeme do láhve, zazátkujeme a při 75 stupních Celsia sterilizujeme čtvrt hodiny.



Uložíme do chladu.

Nevařená jahodová šťáva



Očištěné jahody dáme do porcelánové mísy, zalijeme studenou vodou, přidáme vinnou kyselinu a necháme stát do druhého dne v chladu.



Poté šťávu přecedíme přes plátno, do tekutiny přidáme cukr a necháme jej rozpustit.



Hotovou šťávu nalijeme do lahví a uložíme v chladu.



Stejným způsobem lze připravit i šťávu z malin, ostružin, rybízu či angreštu (rozpočet: na 1 litr ovocné šťávy 1 kg cukru, 1 litr vody a 4 dkg kyseliny vinné).

Pomerančová šťáva s kyselou smetanou Šťavnaté pomeranče vymačkáme a procedíme.



Čistou šťávu umícháme s cukrem a vše přelijeme do kyselé smetany nebo do podmáslí.



Ihned podáváme (rozpočet: 1/4 litru pomerančové šťávy, 6 dkg cukru, 1/4 litru kyselé smetany).