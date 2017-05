Do Litvínova za kulturou i sportem

Letní koupaliště obklopené zelení, nabízí nejen relaxaci, ale také sportovní a kulturní vyžití, mezi které lze započítat i letní kino pod širým nebem. Při procházce městem turisté narazí na umělecké skvosty světového významu, mezi které patří mozaiky Zdeňka Sýkory.

Centrem společenského a kulturního dění ve městě je zrekonstruovaný zámek Valdštejnů. V jeho prostorách je několik zajímavých výstav a expozic. V letošním roce je velkým lákadlem unikátní expozice Fenomén továrny HELLER & SCHILLER, která nabízí ve čtyřech sálech zámku pohled do historie výroby hraček HUSCH v Horním Litvínově. Mechanické hračky lze vidět přímo v akci. V jednom sále je velký panel s modelem kolejiště a nádraží se vším, co k tomu patří, tedy i s funkčními vláčky. Výstava zaujme malé i velké návštěvníky a v každém případě stojí za to se za nimi do Litvínova vydat. Zámek nám dělá opravu radost, stal se centrem kulturního dění ve městě a návštěvnost neustále stoupá díky poutavému programu, který si každý může najít i na našich webových stránkách.