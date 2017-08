Lokty u sebe a společné srkání. To je Totto Ramen v New Yorku

Kde okusit nejlepší polévku ramen? V New Yorku vám Japonci nabízejí překvapivě jednoduché řešení. Podniky jménem Totto Ramen. Svoji polévku ramen si tady dochutíte sami.

Co je vlastně polévka ramen?

Nutno poznamenat, že polévka ramen není dnes jen čistě japonskou záležitostí, ale je plně přijata do moderní gastronomie západního stylu a to zcela oprávněně. Jde o čistý vývar z masa nebo ryb, s kombinací zeleniny a mořských řas. Vývar je nejčastěji kuřecí, ovšem vepřový má své finesy neboť může být jen z kostí tzv. tonkotsu. K polévce ramen ovšemu patří spousta nudlí, jarní cibulky a to vše je ochucené sojovou omáčkou nebo pastou miso (tzv. kyutshu). V Japonsku však existuje mnoho variant polévky ramen, většinou se odlišujících podle oblastí, v New Yorku však najdete ramen, po které všichni šílí.



Totto Ramen je pojem

Nenápadný podnik kousek od Times Square v relativně klidné čtvrti Manhattanu přesně na West 52. street mezi 8. a 9. Avenue na Midtown West najdete hned. Většinou před ním postává hlouček čekajících hostů a často i dlouhá fronta, rezervace totiž neberou. Ale vše je perfektně zorganizo-váno. Nejdříve se zapíšete do knihy a uvedete kolik je vás dohromady. Pak se vás okamžitě chopí příjemná a milá Japonka, která má ovšem daleko ke strojené cudnosti a tradičním konvencím. S rebelským úsměvem a zářivě zrzavou hlavou vás lehce na chodníku srovná, abyste nepřekáželi kolemjdoucím a zařadili se do fronty a pak vám hned dá do ruky jídlení lístek.



Totto Ramen a Totto Ramen next door 366 W. 52nd St., (bet. 8th & 9th Aves.), New York, NY 10019West 52 street, Midtown west



Je to jednoduché: mají tady několik druhů polévky ramen, paitan ramen, tedy polévku s vývarem z ryb a mušlí a bílých fazolí, jednu vegetariánskou variantu a další jsou polévky ramen s miso pastou, vše s obrázky, aby bylo jasné, co si objednáváte. Sami si můžete vybrat i tzv. topping, tedy to, co si dáte navíc do vaší polévky - houby, řasy, vajíčko, bambusové výhonky, celkem asi 12 ingrediencí. Největší místo však na jídleníčku zabírá velký červený talíř s názvem “ bestseller”, což je označení pro polévku Mega paitan, která je opravdu pro hodně hladové hosty.



Jak to chodí v Totto Ramen?

Objednáváte ještě ve frontě, než se vůbec dostanete do tohoto podniku, což je vlastně velmi malý přízemní prostor, kam se vejde asi tak maximálně 25 lidí i s kuchaři a ostatním personálem. Jde o jednu místnost, kde se vše odehrává, takže vidíte velké hořáky s obrovskými hrnci plné kouřící polévky a také jak se vše připravuje a organizuje.

Když máte štěstí, tak můžete sedět i u stolků, kterých je maximálně trojice, tedy celkem pro 12 hostů. Ostatní sedí u baru, s lokty pěkně u sebe, aby se všichni vešli a společně snad i do rytmu srkali polévku. Usedáme ke stolku, se kterým jsme rádi souhlasili, i když naše hosteska je nabízela s omluvným úsměvem a musela k němu přidat ještě jednu židli; všichni chtějí totiž na bar. Vedle nás usedá japonský pár mladší ženy a jejího společníka, jehož věk lze jen těžko odhadnout.

O autorce Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii, je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky.Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Vše najdete na tastejourney.cz.



Jakmile se trochu srovnáme, abychom se vůbec vešli, už nám nesou polévku, je to asi tak do 3 minut a už jíte. Japonským sousedům vedle ještě před polévkou přinesou tradiční “buns”, tedy knedlíčky plněné vepřovým masem. Stejně rychle přinesou i sklenice plné vody s ledem. A hostina může začít. Do rytmu moderních zvuků písně začíná tancovat i rošťácký člen servisního týmu a svoji nakažlivě dobrou náladou a zpěvem a tancem během chvilky dostává tento malý prostor do varu, hosté i tleskají. A to je teprve asi půl jedné!



Sympatická obsluha přitančí k našemu stolu a rozverně se ptá, zda je všechno v pořádku, kýváme hlavou a on ležérně pokračuje dál k našim spolupřísedícím. Přátelsky položí ruku na pánovo rameno a s rozesmátou tváří hlesne cosi jako: “ Tak co taťko, vše v pořádku? “ Jestli to není tatínek mladé slečny, ale její partner nebo manžel, asi z toho bude konflikt. Ale milý pán neznatelně zaváhá, aniž by ztratil svůj výraz a pak s pochopením pro jeho dobrou náladu se jen usměje a prohodí něco v japonštině. Vše odpuštěno.

Jak chutná ramen?

Nějakým zvláštním způsobem nám nevadí malý prostor, před sebou máte mísu té nejlepší polévky a lžící a hůlkami si pomáháte, aby se tahle dokonalá dobrota dostala do vaší pusy a k vašemu chuťovému uspokojení. Jde o silný kuřecí vývar s rýžovými nudlemi, velkou dávkou perfektně na-krájených kuřecích prsíček nebo vepřového masa, speciálně ugrilovaného i s křupavou kůrčičkou a se vším co k polévce ramen patří a co máte rádi, svoji polévku jste si přece doplnili sami. Chutná nebesky.

Pho nebo ramen? Těžko si vybrat...

Začínám uvažovat, co je vlastně lepší, silný vývar vietnamské polévky jménem Pho nebo stejně lahodný ramen? Pro tentokrát polévka ramen vyhrává, vybrala jsem si ramen se středně pálivou miso pastou, kterou mi naservírovali přesně navrch nudlové polévky v úhledném kopečku. Připomíná mi zmrzlinu, nakonec aby ne, pro dokonalé odměření nepochybně zmrzlinovou lžící použili. Pasta miso se svojí dlouhou dobou fermentace patří k nejzdravějším surovinám v japonské kuchyni a tahle tmavá pasta se musela fermentovat pěkně dlouho.



Vmíchám ji do vývaru a pak už si jen vychutnávám úžasnou chuť. Srkání je dovoleno, dokonce je vyžadováno nejen proto, abyste dali najevo jak vám ramen chutná, ale především proto, že se tato polévka snad ani jinak jíst nedá.

A když není ramen jako ramen

Totto Ramen podniky najdete v New Yorku hned tři, ale tahle první je více než ikonická. Všechny patří Japonci Bobbymu Munekata. A po hlubším zkoumání zjistíte, že další Totto Ramen je hned vedle této první vlaštovky a patří také Bobbymu. Jen se specializuje na lehčí vepřový vývar, má tedy jiný jídleníček, novější interiér, klidnější obsluhu a otevřeno i tehdy, když ten původní Totto Ramen odpočívá.

Tak jako tak, Totto Ramen je v New Yorku pojem a zcela zaslouženě. Jde asi o nejlepší ramen na Manhattanu a navíc za skvělou cenu. Vyhrává v hodnocení všech ramen podniků a už vím proč. Nejchutnější ramen, nejlepší roztomilá a pulsující obsluha, dotek Japonska šmrncnutý New Yorkem. Určitě stojí za to sem zajít, nejlépe do obou podle vaší chuti na vývar a za 12 dolarů za polévku jste nasyceni až do večera, tedy spíše do nadcházejícího rána. I to je New York.