Britové se zlobí. Z amerických tajných služeb uniklo jméno útočníka z Manchesteru

Za tu dobu přitom stačily zmařit desítky, možná stovky útoků. Jenom loni nejméně dvanáct, jak uvedl britský ministr obrany Michael Fallon před dvěma měsíci. Bylo to krátce poté, co v centru Londýna přímo před parlamentem najel do davu 52letý islámský konvertita s bohatou kriminální minulostí Khalid Masood a ministr uklidňoval veřejnost. Tehdy, stejně jako v pondělí v manchesterské aréně, se ale bohužel útok odvrátit nepodařilo.



Sebevražedný útočník, 22letý Salman Abedi, jenž v Manchesteru zabíjel, podle všeho nějakou dobu pobýval v Sýrii. Podobně jako tam do řad islamistů zamířilo nejméně na 850 britských občanů. Má se za to, že necelá polovina se do země vrátila.

Právě v souvislosti s exportem teroru a přeléváním konfliktu ze Sýrie a Iráku za hranice platí v Británii už tři roky vážný stupeň ohrožení, druhý nejvyšší z pěti. Koncem srpna 2014 ho zavedla současná premiérka Theresa Mayová, tehdy ještě jako ministryně vnitra. Včera jej britská vláda zvýšila na kritický, tedy nejvyšší možný, značící, že bezprostředně hrozí další útok. Naposledy tak učinila před deseti lety.

Identitu prozradili v USA

Podle britské výzvědné služby MI6 je současná hrozba ze strany Islámského státu bezprecedentní. Už loni proto Londýn navýšil zpravodajcům rozpočet o 1,5 mi liardy liber, tedy asi 46 miliard korun. Podle ministerstva obrany čelí země mnohem hůře zejména předvídatelným útokům ze strany takzvaných osamělých vlků.

Dosavadní indicie ale naznačují, že Abedi v Manchesteru neútočil zřejmě sám. „Zdá se být pravděpodobné, možné, že tohle celé nemá na svědomí jen on sám,“ uvedla britská ministryně vnitra Amber Ruddová pro stanici BBC. Dodala také, že útočník nebyl tajným službám neznámý.

Rozhořčeně přitom komentovala skutečnost, že jeho identitu nezveřejnily jako první britské úřady, ale američtí představitelé prostřednictvím médií. Britové Abediho jméno potvrdili až více než dvě hodiny poté, co se objevilo na amerických stanicích CBS a NBC a v agentuře Reuters s odkazem na trojici jistých amerických představitelů. Přes tatáž média putovaly i zprávy o počtu obětí nebo informace, že šlo o sebevražedný bombový útok.

Britská ministryně počínání americké strany označila za iritující. Nechala se také slyšet, že své protějšky ve Washingtonu ujistila, že podobné úniky se rozhodně nesmí opakovat. Britské tajné služby s nimi citlivé informace sdílejí v programu známém jako Five Eyes (Patero očí), který ukotvuje spolupráci také s další trojicí zemí – Kanadou, Austrálií a Novým Zélandem. Materiály pak sdílejí také v širší skupině, kam spadá Francie, případně další země.

Poslední incident přitom přichází jen dva týdny poté, co americký prezident Donald Trump ruskému ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi vyzradil utajovanou informaci od spřátelených tajných služeb, zřejmě izraelských, o připravovaných akcích Islámského státu. Po těchto dvou excesech v krátkém sledu tak zaznívá směrem k Washingtonu varování, že by spojenci mohli v budoucnu začít otálet při sdílení některých informací, jejichž prozrazení by mohlo ohrozit jejich informátory.