Design Museum se již tísnilo v krásné, ale poměrně malé funkcionalistické budově na břehu Temže, která již nesplňovala jeho potřeby. V roce 2008 bylo proto vybráno nové místo - budova na Kensington High Street postavená v šedesátých letech minulého století, kde dříve sídlil Commonwealth Institute. Tato památkově chráněná budova (architekt Robert Mathew/RMJM) byla již dlouho opuštěná a bylo rozhodnuto ji transformovat na muzeum pro 21. století.

Pro přestavbu byla vybrána architektonická kancelář OMA, která spolupracovala s londýnskou Allies and Morrison a s inženýrskou společností ARUP. Za design interiérů byl zodpovědný John Pawson, který také navrhl muzejní obchod.



Velkolepé atrium a nádherná střecha

Hlavním cílem bylo zachovat velkolepé atrium, které dělá z budovy výjimečné místo pro návštěvníky i exponáty. Všechny podlahy v budově jsou nové, takže při přestavbě musela zvláštní dočasná konstrukce podpírat střechu, zatímco stará konstrukce byla nahrazována novou. To byl značně náročný inženýrský projekt. Byla vyhloubena dvě patra pod zemí, která tak zvětšila užitnou plochu z 6000 na 10 000 m2, což je trojnásobek plochy v původní budově muzea na břehu Temže.

Konstrukce původní budovy nebyla schopna unést jakoukoliv další funkci, nehledě na to, že podlahy z šedesátých let byly velmi laciné a nekvalitní. To, co bylo na budově nejcennější, byla právě měděná střecha, která jí dodává vzhled obrovského stanu. Zachovali jsme proto střechu a přestavěli budovu pod ní, vyjádřil se architekt OMA Renier de Graaf.

V podzemí budovy jsou nyní sklady, technické zázemí a auditorium, zatímco v přízemí je prostor pro dočasné výstavy. V prvním patře se nachází knihovna a vzdělávací centrum. V posledním patře jsou prostory pro stálou expozici muzea. Nachází se zde také restaurace a klubovna pro členy a partnery muzea, které navrhlo Universal Design Studio. Z restaurace je výhled na Holland Park a také do atria muzea.

Fear and Love

Zahajovací výstavu s názvem Fear and Love připravil kurátor Justin McGuirk. Představuje jedenáct instalací inovativních a inspirujících světových designérů a ukazuje, jak je současný design pevně spojen se společenskými tématy naší doby. Mezi vystavujícími jsou například módní návrhář Hussein Chalayan, architekt Andrés Jaque, Neri Oxman, Kenya Hara nebo talentovaná holandská designérka Christien Meindertsma, čerstvá nositelka ocenění za nejlepší holandský design roku.

Studio OMA v reakci na nedávný Brexit zde prezentuje The Pan-European Living Room, instalaci s kusem designu z každé členské země EU jako vzkaz, že naše domovy jsou tvořeny ideálem evropské kooperace.

Rekonstrukce muzea již sklidila kritiku

Muzeum je otevřené pár dnů a jeho rekonstrukce již sklidila kritiku řady odborníků, kteří se domnívají, že přestavba mohla být daleko zajímavější a že atrium vypadá spíš jako nějaký luxusní obchod nebo hotel. „Možná by bylo lepší, kdyby si OMA a John Pawson vyměnili role,“ napsal kritik Rowan Moore v Observeru. Studio OMA totiž navrhlo nejen exteriéry, ale i nové obytné domy vedle muzea, které pomohly financovat projekt rekonstrukce ve výši 83 milionů liber.

Kritici poukazují například na to, že celkový velkorysý prostor se dusí úrovní dřevěných vestaveb po obvodu atria, které vypadají jako shop-in-shop. Tato kritika dokazuje, jak obtížné je přetvořit budovu, která byla postavena k jinému účelu a že ne vždy se to zcela podaří. To ale nic nemění na faktu, že Londýn má další velkorysý stánek designu, kam již ted proudí davy zájemců o design i turistů.