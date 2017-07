Londýnské muzeum slaví ve velkém stylu: s novým nádvořím a podzemní galerií

Slavné muzeum designu a dekorativního umění Victoria & Albert Museum v Londýně si nadělilo ke svým 165. narozeninám nejen skvělé výstavy jako tu o legendární skupině Pink Floyd nebo ikonickém návrháři Cristobalu Balenciagovi, ale především nové nádvoří s kavárnou a podzemní výstavní galerií. Tento ambiciózní projekt byl realizován podle návrhu první ženy Jana Kaplického - britské architektky Amandy Levete a její kanceláře AL_A.



Již od minulého víkendu mohou návštěvníci muzea vstoupit i novým vchodem z ulice Exhibition Road, kde se nacházejí i další muzea Natural History Museum a Science Museum. Skrze původní sloupoví a bránu Aston Webb Screen pojmenovanou podle architekta historické budovy muzea projdou na velké nádvoří The Sackler Courtyard, které dříve bylo veřejnosti uzavřeno, a mohou se rozhodnout, zda nejprve zajdou do stylové kavárny po levé straně nádvoří, jejíž střecha je stejně jako celé nádvoří pokryta ručně vyrobenými porcelánovými dlaždicemi, nebo rovnou sestoupí po schodech k novému vchodu a vstupní hale Blavatnik Hall. Z této haly mohou pokračovat buď dále do historické budovy a zahrady nebo sejít do suterénu, kde byla pod celým nádvořím vytvořena nová podzemní výstavní síň The Sainsbury Gallery.



Victoria & Albert Museum Victoria & Albert Museum je největší světové muzeum dekorativního umění a designu se stálou kolekcí více než 4,5 milionu objektů představující 5 tisíc let lidské tvořivosti. Bylo založeno v roce 1852 a pojmenováno po královně Victorii a princi Albertovi. Nachází se ve čtvrti Kensington v místě s velkou koncentrací kulturních institucí zvaném Albertopolis vedle muzeí Natural History Museum, Science Museum, v blízkosti koncertní haly Royal Albert Hall, Serpentine Galleries v Kensingtonských zahradých nebo nedaleko odsud nově přestěhovaného Design Musea.

Victoria & Albert Museum připravuje každým rokem několik špičkových výstav, které pak nezřídka obletí celý svět. V nedávné minulosti to byly například výstava věnovaná zpěvákovi Davidu Bowie, módnímu návrháři Alexandru Mc Queenovi nebo výstava přibližující revoluční léta šedesátá. V současné době je událostí sezóny výstava věnovaná legendární skupině Pink Floyd a výstava ikonického módního návrháře Cristobala Balenciagy.

Obrovská místnost má rozlohu 1 100 m2, pro lepší představu to je zhruba plocha pěti a půl tenisových hřišť. Do tohoto gigantického prostoru vysokého v nejvyšším bodě 10 metrů, který díky sofistikované konstrukci nemá jediný rušivý podpůrný sloup, proniká denní světlo z částečně prosklené střechy. Galerie bude sloužit pro dočasné výstavy a první začne již v září tohoto roku. Celé toto nové křídlo muzea může ale také sloužit pro komerční využití na pronájmy pro soukromé akce, protože i přes velkorysé sponzory, které muzeum má a po kterých pojmenovává i některé části budovy, peníze jsou potřeba vždy, zvláště, když tento projekt – největší za posledních 100 let existence muzea, vyšel na téměř 55 milionu liber (zhruba 1 a půl miliardy korun).



Wow! Nádvoří pokryté porcelánem

Tento projekt výrazným způsobem rozšířil výstavní prostory muzea a odhalil části budovy dříve veřejnosti skryté, ale také otevřel muzeum více směrem k jeho sousedům a vytvořil tak spolu s postranní ulicí Exhibition Road, kde se nacházejí i další londýnská muzea, jakési muzejní náměstí nebo muzejní čtvrť, místo setkávání i odpočinku. Proto také projekt dostal název Exhibition Road Quarter. Nádvoří a kavárna budou otevřené i po uzavírací době muzea. Kavárnu, jejíž interiér navrhlo také studio AL_A, provozuje renomovaný britský řetězec Benugo a na snídani si můžete zajít již v 8:30. Otevřeno pak bude až do devíti večer.

Nádvoří Sackler Courtyard o ploše 1200 m2 je prvním nádvořím na světě zcela pokrytým porcelánovými dlaždicemi. Na ploše jich je 11 tisíc a dalších 4300 na střeše kavárny. Všechny byly vyrobeny ručně v Nizozemsku, v nejstarší holandské továrně Tichelaar založené již v roce 1572, která se nyní specializuje na produkci na míru pro špičkové architektonické projekty. Pokrytí bílými dlaždicemi s šedomodrým nádechem v 15 různých tvarech a typech je inspirováno tvarem tašek na střeše historické budovy a navazuje i na její dekorativní fasádu. Použití porcelánových dlaždic zároveň dokládá bohatou tradici keramické sbírky muzea Victoria & Albert. Nádvoří uvedlo evidentně v úžas i vévodkyni Kate, která se účastnila slavnostního otevření muzea a jejíž reakce při pohledu na tuto bílou zářící porcelánovou plochu byla jasná: „wow!“

Festival po celý týden

Nové nádvoří bude také sloužit pro venkovní umělecké instalace a kulturní akce a již tento týden zažívá zatěžkávací zkoušku. U příležitosti otevření nové části muzea a oslavy jeho výročí se zde koná od minulého pátku až do 7. července festival s bohatým kulturním programem, na kterém vystupují přední britští i zahraniční umělci – mezi jinými Anat Ben-David s multimediálním představením zahrnujícím módu, operu, tanec i experimentální hudbu nebo Simon Heijdens se světelnou show v Sainsbury Gallery. Večer ožívá fasáda budovy videomappingem a ve dne se zase nad Exhibition Road vznášejí plovoucí plastové objekty Tomáse Saracena. Na programu jsou hudební i taneční vystoupení, módní přehlídky a zábavné a naučné projekty pro celé rodiny.