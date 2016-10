Čtyřiašedesátiletá žena, která 13. února 2014 nastoupila na pražském Palackého náměstí do tramvaje směřující do Modřan, zemřela podle spisu v době od desáté do půl jedenácté dopoledne. Holman si k ní prý přisedl mezi zastávkami Nádraží Braník a Obchodní náměstí, a to s úmyslem cestující usmrtit a zmocnit se jejích věcí. V tramvaji v té době nikdo další necestoval.

Holman údajně vytáhl z igelitové tašky nelegálně drženou pistoli s tlumičem, zasunul do ní náboj a z bezprostřední blízkosti vystřelil na zátylek ženy. Poté jí sebral kabelku, ve které měla hotovost 1700 korun, dále platební kartu, mobilní telefon, doklady a různé drobnosti. Nejdražším předmětem v tašce byly dioptrické brýle za 2000 korun.

Pachatel následně z vozu utekl. Oloupená žena zemřela do několika minut, bezprostřední příčinou smrti bylo udušení po vdechnutí krve. Jejího zranění si všimli další cestující až poté, co se tramvaj otočila na konečné a směřovala zpět do centra.

Zbraň si pachatel opatřil zřejmě už v roce 2010 a poté ji přechovával ve své chatě v Poříčí nad Sázavou. Na stejném místě si vyrobil i tlumič, tvrdí obžaloba.

Holman se policii přihlásil sám letos v květnu, tedy více než dva roky po činu. Kriminalisté poté zveřejnili, že si oběť vybral zcela náhodně. Podle informací má muž inteligenci v pásmu průměru, znalci u něj však konstatovali smíšenou poruchu osobnosti a problém s alkoholem.