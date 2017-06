Lovec s taktovkou. Pilně jsem pracoval a teď sklízím ovoce, říkal dirigent Bělohlávek

V předvečer pětadvacátého výročí listopadu 1989 vystoupil šéfdirigent Jiří Bělohlávek s Českou filharmonií v Mekce všech světových orchestrů, newyorské Carnegie Hall, a o den později v Národní katedrále ve Washingtonu. Byl to vrchol jejich dvoutýdenního amerického turné, během něhož zahráli v Kalifornii, Marylandu a Virginii. Těsně před odjezdem filharmonie mě Jiří Bělohlávek přijal v jejím pražském sídle, Rudolfinu.

LN: Jak dlouho asi tak trvá, než se na letišti odbaví Česká filharmonie – víc než sto lidí?

Ta procedura je úplně stejná jako u jiných cestujících, i když se ansámbl zpravidla odbavuje skupinově. Mívá to velmi hladký průběh.

LN: A nejsou třeba futrály na kontrabasy, kam by se teoreticky vešel i kulomet, a priori podezřelá zavazadla?

Futrály na kontrabasy jsou v tuhle chvíli už ve Státech, včetně všech nástrojů. Ty odletěly už předevčírem. Doprava nástrojů je opravdu veliký logistický úkol pro naše pracovníky. Máme speciální vypolstrované přepravní bedny, které chrání nástroje před poškozením a také před mrazem v zavazadlovém prostoru. Tyto bedny pak jdou ještě do velkých kontejnerů, které spravuje letecká služba, na to už nemáme vliv. Celá zásilka musí být vybavena příslušnými celními a dalšími doklady a to je veliké papírování. Ale houslisté i hráči menších dechových nástrojů si stejně zpravidla berou své cenné instrumenty do kabiny jako spoluzavazadlo.

LN: Máte před takovým velkým turné z něčeho nervy?

Samozřejmě. Především mám obavy, aby všichni moji hudebníci dobře absolvovali tu cestu, aby byli zdrávi a v plné kondici. Jinak před těmi vlastními koncerty to je docela běžné rozechvění, které pociťuji před každým vstupem na pódium. Pravděpodobně před takovým vypíchnutým vystoupením, jako bude to v Carnegie Hall, přibude nějaký gram nervozity navíc. Na ten koncert bude soustředěna pozornost, nejen kvůli tomu, že se Česká filharmonie po dlouhé době představí v New Yorku, ale také v souvislosti s vystavením manuskriptu Novosvětské symfonie. Navíc následující den se budeme podílet i na oslavách sametové revoluce ve Washingtonu. Takže společenská stránka věci bude určitě vypjatá.

LN: Když zmiňujete své rozechvění před vstupem na pódium: Máte ten okamžik, kdy se člověku rozbuší srdce, protože tělo si začne vyrábět vlastní drogu, rád?

Ano. Tu chvíli, kdy se to už nedá zastavit, mám velmi rád. Připadá mi, jako by mi dávala příděl energie navíc. Je to jako příprava lovce ke skoku. Nebo sportovce k vrcholnému výkonu.

LN: Jak byste popsal životní fázi, ve které se momentálně nacházíte?

Hm... (dlouho mlčí)

LN: Jste na vrcholu své kariéry?

Zcela jistě. Jsem v pozici hospodáře, který pilně pracoval a stále pečuje o svůj sad, ale současně už také sklízí ovoce.

LN: Myslíte, že se ještě zlepšujete?

Doufám, že ano. Umělec, který na sobě pracuje, má pořád před sebou tu vidinu dokonalosti, i když je nedosažitelná.

LN: Čeho se dirigent v souvislosti s postupujícím časem obává?

Mohu mluvit jen za sebe. Já se obávám hlavně toho, abych byl schopen rozpoznat chvíli, kdy bude záhodno, abych řekl: Děkuju, stačí.

LN: To ale bývá u lidí, kteří milují svou práci, možná nejtěžší rozhodnutí v životě.

Asi ano. Tedy doufám, že se mi to s pomocí mé ženy a mých přátel podaří. Právě pro svou lásku k hudbě budu chtít skončit v plné síle. V minulém rozhovoru jste mi řekl, že máte v paměti stovky skladeb. Nikdy vám paměť nevypověděla? Zatím naštěstí ne. Je to tak, že všechno, co jsem študoval jako mladý člověk, mám uloženo v mozku a stačí vlastně velmi málo – je to, jako když sáhnu do šuplíku a jenom to vytáhnu. To zatím bezvadně funguje. Cokoli jsem se ale chtěl naučit zpaměti v pozdějším věku, byl vlastně beznadějný případ. Čili jednoduché řešení: To, co nemám v té kategorii perfektní znalosti, dělám z not.

Dirigent Jiří Bělohlávek

LN: Zažila jsem před pár dny na koncertu, že orchestr i pianista byli už na pódiu, vy jste došel na stupínek – a zase odešel. Ukázalo se, že jste si zapomněl brýle. Nevyleká vás taková příhoda?

To mě nevylekalo. To se prostě stane. Spíš mi připadá trapné, když si takhle brýle zapomenu.

LN: Co je na dirigování větší vzrušení – ta velká manifestace ega, když třeba sto dvacet lidí okamžitě vykoná, co si přejete? Nebo ta záplava hudby z první ruky, kterou spoluvytváříte?

Jednoznačně to druhé. Největší dar té profese je to, že jste součástí vznikání. Není nic a najednou vznikne – v nejlepším případě – krásná hudba. A ten fakt, že tomu dáváte rozhodující impulz, je úžasně oblažující.

LN: Jste spokojený se svým životem?

Ano.

LN: Když jdete tady v Rudolfinu přes foyer, v němž tak smutně hledí do světa busty významných českých dirigentů, vašich předchůdců, napadlo vás někdy, že tam zřejmě jednou bude na podstavci i vaše hlava?

Jsem rád, že zatím nosím svoji hlavu na krku. A otázku jejího postmortálního umístění si nekladu.