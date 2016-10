‚LSD mi zničilo mozek,‘ přiznává Brian Wilson z The Beach Boys v autobiografii

Brian Wilson (74) potvrdil v rozhovoru pro BBC práci na novém albu a řekl, že jeho chystaný projekt bude rock’n’rollová klasika, ale že nevylučuje podíl vlastního materiálu. Přesnou dobu vydání alba neuvedl, ale dodal, že „možná na konci roku.“



V rozhovoru mluvil autor hitů jako Good Vibrations nebo God Only Knows také o nové knize, v níž líčí mimo jiné, jak bojoval se svými depresemi a závislostí na drogách. První nervové zhroucení prodělal ve dvaadvaceti letech. Jeho autobiografie má vyjít 11. října.

„Vyprávět můj příběh upřímně pro mě znamená vzpomínat na věci, na které bych raději zapomněl. Rád bych, aby lidi věděli, čím jsem prošel, a doufám, že můj příběh jim dá sílu,“ píše Wilson v anotaci ke knize.

The Beach Boys byli jednou z nejúspěšnějších a nejvlivnějších poprockových skupin 20. století. Kapela byla založena v roce 1961 v Kalifornii. Během první poloviny šedesátých let natočili přes desítku alb, podobných hudebně i námětově. Až v roce 1966 přišlo zlomové album Pet Sounds, které se stalo jedním z kriticky nejoceňovanějších alb historie. V roce 1969 vystoupili i v někdejší ČSSR – měli celkem tři koncerty, v Praze v Lucerně, v Bratislavě a v Brně.

O Wilsonovi už vyšla biografická kniha Wouldn’t It Be Nice: My Own Story v roce 1991, ale Wilson prohlásil – přestože je jejím spoluautorem - , že ji nikdy nedočetl do konce.

Naposledy byl jeho pohnutý život zpracován do filmové podoby ve výtečném snímku Love and Mercy (2014), který jako svůj režijní debut natočil filmový producent Bill Pohlad. Ve filmu, který u nás vyšl pouze na DVD, hrají v hlavních rolích jako představitelé mladého a staršího Wilsona Paul Dano a John Cusack.

„Nejvíc lituji, že jsem bral psychedelické drogy, protože mi zničily mozek,“ prohlásil Wilson v rozhovoru pro BBC. Poté, co si vzal jako dvacátník poprvé LSD, začal prýý Wilson slyšet hluk v hlavě a někdy ho slyší i každý den.

V chystané knize se Wilson vyznává také ze svého strachu z veřejných vystoupení, které ho děsily kvůli obavám, že by mohl selhat. S kapelou přestal vystupovat poté, co zažil panickou ataku během letu do Houstonu v roce 1964. Znovu začal vystupovat až ke konci 90. let, a to po celém světe.

Wilson dodal, že pracovat na vzpomínkové knize, na které s ním spolupracoval profesionální autor biografií, nebylo vůbec snadné. Přesto ale chce, aby lidé znali jeho příběh a pochopili, čím si musel projít.