Lucie Bílá s Arakainem na Točníku rozehnala dešťové mraky

„Jsem ráda, že nevidím deštníky, ale vaše hlavy,“ podotkla k davu fanoušků Bílá, která loni v listopadu opět zvítězila v kategorii nejlepší zpěvačka a převzala devatenáctého Českého slavíka.



Bílá, která s metalovou legendou Arakain vystupovala tři roky v počátcích své kariéry, označila před časem jejich příležitostnou spolupráci jako „krásné rande s potetovaným mužem, se kterým by nemohla strávit celý život, ale na kterého vždy ráda vzpomíná“. Společné vystoupení na Točníku zahájila skladba Metalomanie. Bílá s Arakainem pak připomněla staré hity jako Ztráty a nálezy nebo Zimní královna, zazněly i převzaté melodie Slečna Závist (Lady Black od Uriah Heep) a Tygřice (Shook Me All Night Long z repertoáru AC/DC). Se zpěvákem Arakainu Honzou Toužimským pak Bílá nabídla duet Nikdy se nevzdávej. Vystoupení metalistů s popovou hvězdou zakončila píseň Apage Satanas.

Na dvou pódiích se na Točníku do půlnoci představí více než desítka českých a slovenských kapel. Program otevřela před polednem kapela The Agony a písničkář Xindl X. Velký úspěch se svými melodickými popovými skladbami sklidila košická kapela No Name, o níž se v poslední době hovoří zejména v souvislosti s vydáním společné písně s Karlem Gottem Kto dokáže.

No Name: Karel je šlechtic se šibalskou duší

„Karel je fantastický v tom, že je vždy stejný. Samozřejmě má kolem sebe tým, který mu pomáhá kudy jít. My jsme ho poznali jako člověka, který se stále směje a žertuje, definoval bych ho jako ‚šlechtice se šibalskou duší‘, je vtipný a mladický,“ řekl zpěvák No Name Igor Timko.

Ohlas mezi několika tisíci posluchačů mělo také vystoupení poprockové skupiny Mandrage. Ta představila tento týden novou píseň Slečno, já se omlouvám se doprovázenou minimalistickým videem, ve kterém se objevuje herec Jiří Lábus. Na rozdíl od hitů Hledá se žena, Františkovy Lázně, Šrouby a matice nebo Brouci se jí fanoušci na Točníku nedočkali. Zazní prý na dalších štacích putovního festivalu, který se bude konat vedle Točníku také na Kunětické Hoře, na Švihově, v Rožmberku nad Vltavou, na Veveří, v Hradci nad Moravicí, na Bouzově, na Bezdězu a na slovenském hradě Červený Kameň.

V sobotním programu, který již nabídl koncerty skupiny Sto zvířat a Plexis, dále vystoupí Anna K., Majk Spirit + H16, Mig 21, Portless, Wohnout a Tomáš Klus.