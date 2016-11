Bílá dnes měla vystoupit poprvé na samostatném koncertu v O2 areně. Vystoupení se mělo konat u příležitosti jejích padesátin, které oslavila v dubnu.

„Třicet let se připravuji na tak velký koncert. Posledních několik měsíců poctivě ladím formu psychicky i fyzicky. A teď se mi stalo to, o čem se všem zpěvákům zdá v nejhorších snech. Dvakrát vyprodaná O2 arena a já mám zánět průdušek. Nemám hlas,“ vzkázala fanouškům Bílá. „Jsem zvyklá jít na podium v jakémkoli stavu, ale nemůžu jít bez hlasu. Nedovedete si představit, jak je to pro mne těžké, ale musím poprvé v životě říct: dnes ani zítra nevystoupím. Celým svým srdcem se vám omlouvám,“ dodala.

Bílá, která loni v listopadu obhájila vítězství v kategorii Nejlepší zpěvačka a převzala osmnáctého Českého slavíka, za svou dosavadní kariéru prodala více než čtyři miliony nosičů.