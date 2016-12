Ministr Ludvík chce přidat zdravotním sestrám. Má to vyřešit jejich nedostatek

Ludvík v neděli v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že by si uměl představit až 5000 korun za měsíc. Nový ministr by také chtěl sestrám omezit administrativu.

Upravené nařízení vlády by mohlo platit od dubna. „My ho připravujeme tak, abychom ho nejpozději někdy v lednu na zasedání vlády předložili tak, aby pokud možno platilo od druhého kvartálu příštího roku,“ řekl ministr, který je ve funkci od konce listopadu. Plánované opatření by mohlo podle Ludvíka přitáhnout sestry do nemocnic v dohledné době, zatímco změna vzdělávání zdravotních sester projednávaná ve Sněmovně může zvýšit jejich počet nejdříve za pět let.

Peníze na růst příplatku za směnnost by chtěl Ludvík najít ve svém resortu. „V tuto chvíli děláme inventuru v resortu a potřebuju zmobilizovat všechny finance, které tam najdeme. Takže určitý plán mám, ale před tím, než to propočítáme, tak bych s tím chtěl seznámit vládu,“ uvedl.

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) před koncem loňska v Česku chybělo téměř 3300 sester na plný úvazek, z toho téměř polovina v nemocnicích.