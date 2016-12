Dočasné příměří v Sýrii. Začne evakuace tisíců lidí z východního Aleppa

Zástupce Ruska při OSN Vitalij Čurkin tvrdí, že ujednání se týká jen povstalců, nikoli civilistů, protože ti nebudou muset nikam odcházet.



Podle zdroje agentury Reuters se očekává, že většina z 50 tisíc lidí, kteří jsou stále v povstalci držené části města, odejde. Zástupce halabské místní rady sdělil, že podle jeho informací existuje dohoda o krátkodobém příměří, které umožní vypravit z města autobusy s civilisty.



„Existuje dohoda o evakuaci obyvatel a povstalců z východního Aleppa. Povstalci si budou moci vzít své lehké zbraně,“ informoval představitel povstalecké skupiny Núr ad Dína Zinkího. Jako první podle něj budou evakuováni ranění a civilisté. Dohoda podle tohoto zdroje počítá s tím, že „ti, kdo odejdou, si budou moci vybrat, zda půjdou do západní části provincie Aleppo, nebo do provincie Idlib dále na severozápadě“. Existenci této dohody potvrdil i zástupce další povstalecké skupiny Ahrár aš-Šám. Podle něj budou lidé evakuováni autobusy na západ Aleppa nebo do Idlibu.



Zacharíja Malahifdží z rebelské skupiny Fastakim řekl Reuters, že povstalci vyjednávali s Rusy v pondělí večer a dohodli se, že v úterý ustane letecké bombardování. „V úterý ráno bylo bombardování zastaveno, ale ostatní boje pokračovaly. Teď se jedná o příměří, takže večer by mohlo začít platit,“ řekl Malahifdží. Dodal, že se vyjednávání zúčastnilo také Turecko, které na rozdíl od Ruska, jež podporuje syrskou vládu, stojí za syrskou opozicí.

Zástupce aleppské místní rady se domnívá, že vyjednaná dohoda počítá s krátkodobým příměřím, které umožní vypravit z východní části města pět autobusů s civilisty. Povstalci prý ale nemají důvěru, že Rusové dohodu dodrží.



Čurkin řekl, že vyjednaná dohoda umožní odejít povstalcům, kteří se drží v posledních lokalitách v Aleppu. „Teď to bude pod kontrolou syrské vlády, takže není potřeba, aby zbývající civilisté odcházeli. Není žádná humanitární dohoda. Náš vojenský personál na místě nepozoroval žádné porušení mezinárodního humanitárního práva. Dohoda umožní povstalcům odejít, civilisté mohou zůstat, nikdo jim nebude ubližovat,“ řekl Čurkin.

Zástupce syrské armády sdělil, že povstalečtí bojovníci budou evakuováni na západ provincie Aleppo počínaje středeční pátou hodinou ranní místního času (04:00 SEČ).